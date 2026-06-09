Наступил на гвоздь? Болезнь из прошлого снова возвращается

Что-то про ржавый гвоздь, деревенский сарай и времена, когда медицина ещё не умела справляться с опасными инфекциями.

Но врачи предупреждают: эта болезнь никуда не исчезла.

В США в прошлом году зарегистрировали 38 случаев столбняка — это самый высокий показатель почти за два десятилетия. Специалисты связывают рост с падением уровня вакцинации и опасаются, что ситуация может ухудшиться.

Столбняк вызывают бактерии, которые живут в почве и окружающей среде. Они попадают в организм через повреждения кожи — глубокие порезы, укусы животных, занозы или проколы острыми предметами.

Многие до сих пор считают главным виновником ржавый гвоздь. На самом деле опасна не ржавчина сама по себе, а предметы, которые долго находились на улице и контактировали с землёй.

Попав в организм, бактерия начинает вырабатывать сильный токсин, поражающий нервную систему. Появляются болезненные судороги, скованность мышц и знаменитый симптом, благодаря которому болезнь известна во всём мире, — «замок челюсти», когда человеку становится трудно открыть рот.

Самое неприятное заключается в том, что лекарства, способного полностью вылечить уже развившийся столбняк, не существует. Врачи могут только поддерживать организм, пока он самостоятельно борется с последствиями инфекции.

Иногда пациентам приходится проводить в больнице недели. Некоторым требуется искусственная вентиляция лёгких.

Сегодня столбняк встречается гораздо реже, чем сто лет назад. Именно поэтому многие перестали воспринимать его всерьёз.

Но инфекционисты напоминают: бактерия по-прежнему находится вокруг нас. Она не исчезла. Исчезла лишь привычка регулярно вспоминать о ней.

Именно поэтому болезнь, которую многие считали побеждённой ещё в прошлом веке, снова начала напоминать о своём существовании.