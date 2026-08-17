В тайнике оказались золотые монеты, самородки и 49 золотых слитков. Предварительная стоимость находки составляет около 9 миллионов евро.

Рабочие не скрывают: мысль оставить сокровище себе появилась. Но золото на девять миллионов имеет один серьёзный недостаток. Его ещё надо как-то превратить в деньги.

Продажа такого количества драгоценного металла неизбежно вызвала бы вопросы о его происхождении. Поэтому вариант «спрятать по карманам и зажить богато» в современной Европе мог довольно быстро превратиться в совсем другую историю.