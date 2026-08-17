Парень работал на стройке в Синт-Гиллис-Дендермонде, где возле бывшей пивоварни прокладывали новую канализацию.
Рабочие добрались до старого подвала и обнаружили в стене странный тайник. Сначала Кобе решил, что перед ним обычные монеты достоинством в один евро.
Потом присмотрелся.
В тайнике оказались золотые монеты, самородки и 49 золотых слитков. Предварительная стоимость находки составляет около 9 миллионов евро.
Рабочие не скрывают: мысль оставить сокровище себе появилась. Но золото на девять миллионов имеет один серьёзный недостаток. Его ещё надо как-то превратить в деньги.
Продажа такого количества драгоценного металла неизбежно вызвала бы вопросы о его происхождении. Поэтому вариант «спрятать по карманам и зажить богато» в современной Европе мог довольно быстро превратиться в совсем другую историю.
Рабочие сообщили о находке полиции и заказчику строительства. Теперь золото хранится в защищённом месте, а власти пытаются установить, кому оно принадлежало.
И вот здесь начинается самое интересное.
По бельгийским правилам у прежнего владельца или его наследников есть возможность заявить права на находку. Но если хозяина установить не удастся, случайно найденный на чужой земле клад при определённых условиях может быть разделён между владельцем участка и тем, кто его нашёл.
Иными словами, речь потенциально идёт не о коробке конфет за честность, а о весьма серьёзной доле от миллионов.
Правда, Кобе пока рано выбирать яхту. Он находился на стройке как работник, клад обнаруживали несколько человек, а значит, ещё предстоит определить, кого закон вообще признает его нашедшим и кому может причитаться соответствующая доля.
Сам студент пока говорит куда осторожнее и надеется хотя бы на вознаграждение.
Возможно, это тот редкий случай, когда честно отдать полиции золото на девять миллионов оказалось не только правильно, но и довольно практично.
Потому что получить законную долю от сокровища значительно приятнее, чем потом объяснять, откуда у 18-летнего студента взялись золотые слитки.
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