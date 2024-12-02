На парламентских выборах в Румынии побеждают проевропейские партии

Социал-демократическая партия Румынии набирает 22,6% процента голосов по итогам подсчета 99,45% бюллетеней, сообщает Reuters со ссылкой на данные избирательного бюро страны.

Либеральная оппозиционная партия «Союз за спасение Румынии» набирает 12,1%, а входящая в нынешнюю правящую коалицию вместе с социал-демократами Национал-либеральная партия - 14,4%.

Ультраправый «Альянс за объединение румын» занимает второе место с 18,2% голосов. Другие ультраправые партии, «SOS Румыния» и «Партия молодых людей», набирают 7,6% и 6,3% голосов соответственно.

Наконец, Демократический союз венгров Румынии, по предварительным подсчетам, получает 6,5% голосов.

Проходной порог в Румынии — 5%. Сколько мест каждая из партий получит в парламенте, станет явно после того, как будут распределены голоса партий, не набравших 5% голосов.

Если результаты не изменятся радикально, то у социал-демократов и других проевропейских партий, скорее всего, будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство.

По данным экзитполов INSCOP и CURS, которые не считаются надежными и не предсказали успех Джоджеску в первом туре президентских выборов, около 25% голосов получили правящие социал-демократы, 15% — их партнер по правящей коалиции Национал-либеральная партия и еще 15% — либеральная оппозиционная партия «Союз за спасение Румынии».

Ультраправые партии, по тем же данным, улучшили свои прежние результаты: «Альянс за объединение румын», получил 20%, «SOS Румыния» — 7%, Партия молодых людей — 5,5%.

Второй тур, в который вместе с Кэлином Джорджеску вышла центристка Элина Ласкони, был намечен на 8 декабря. Однако пока неизвестно, состоится ли он, поскольку в понедельник, 2 декабря, Конституционный суд Румынии должен решить, действительны ли итоги первого тура или голосование должно быть проведено заново. Первый тур сопровождался подозрениями в иностранном вмешательстве.

Кэлин Джорджеску, помимо социально-консервативной повестки, критиковал НАТО и поддержку Украины со стороны Румынии, а также призывал к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент в Румынии играет во многом символическую роль; на практике страной управляет правительство. Однако президент назначает премьер-министра — так что результаты президентских выборов повлияют на то, кто займется формированием правительства.