На Латвию идут дожди и настоящее тепло: погода в понедельник

При слабом до умеренного ветре южном, юго-западном температура воздуха поднимется до +15..+20 градусов, на побережье местами не превысит +10 градусов.
В Риге сквозь облака будет светить солнце, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.
На северо-западе Европы находится циклон, а связанный с ним атмосферный фронт влияет на погоду в Латвии. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1005 гектопаскалей на побережье Северного Курземе до 1014 гектопаскалей в юго-восточной Латгалии.