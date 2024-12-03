На 62 млрд. долларов: Пентагон раскрыл данные о поставках вооружения Украине — чего и сколько

В частности, США помогли улучшить украинскую ПВО. Были переданы следующие системы:
Три батареи Patriot и боеприпасы к ним;
12 ЗРК Nasams, а также боеприпасы к ним;
ПВО Hawk, Avenger и Vampire;
Более 3 тысяч зенитных ракет Stinger;
21 радар воздушного наблюдения и другое вооружение, необходимое для усиления ПВО.
Инфографика: NV
Также США передавали Украине вооружение для нанесения ударов по российским оккупантам. В частности, речь идет о:
Более 40 ракетных систем HIMARS;
Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов
Более 7 тысяч высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов;
Более 70 тысяч 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми, более 800 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, а также другое вооружение.
Инфографика: NV
С 24 февраля 2022 года США передали Украине танки, бронетранспортеры, а также боевые машины:
31 танк Abrams;
45 танков T-72B;
Более 300 боевых машин пехоты Bradley, а также четыре машины огневой поддержки этой же модели;
Более 400 бронетранспортеров Stryker;
Более 900 бронетранспортеров M113;
Более 400 бронированных машин безопасности M1117;
Более тысячи машин MRAP;
Более 5 тысяч HMMWV.
Инфографика: NV
Американская сторона предоставляет Украине авиацию, а также БПЛА. В частности, это:
20 вертолетов Ми-17;
БЛПА Switchblade, Phoenix Ghost и другие;
Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
Более 6 тысяч авиационных ракет Zuni;
Более 20 тысяч авиационных ракет Hydra-70.
Инфографика: NV
Также США активно помогает Украине в предоставлении противотанкового и стрелкового оружия. Из главного можно отметить следующее:
Более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;
Более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов;
Более 10 тысяч ракет с оптическим слежением TOW.
Инфографика: NV
Что касается поражения целей в море, то США передали Украине уже как минимум две системы береговой обороны Harpoon и противокорабельные ракеты, а также более 100 патрульных катеров.
2 декабря США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 725 млн долларов. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, беспилотные системы, противопехотные мины, противотанковые комплексы Javelin и не только.
Ранее агентство AP сообщило, что противопехотные мины от США должны помочь Украине замедлить продвижение российских и северокорейских войск в Курской области России.
8 ноября в Пентагоне заявляли, что планируют использовать все доступные средства для программ по поддержке Украины до конца президентского срока Джо Байдена. Речь идет об около 6 миллиардах долларов.