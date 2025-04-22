На 30 участках автодорог введены ограничения из-за ремонта: где именно

В Аугшдаугавском крае после технологического перерыва возобновлены работы на 12-километровом участке региональной автодороги Свенте–Субате, на преодоление этого отрезка дороги следует планировать 25 минут.

Другие существенные ограничения движения в настоящее время действуют на участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте, где движение организовано по одной полосе, расчетное время проезда этого участка составляет 20 минут.

На участке дороги Рагана–Лимбажи за Видрижи расчетное время проезда — около 25 минут, на участки дороги Мадона–Гулбене у Цесвайне — до 30 минут.

На 18 участках государственных автодорог, где устанавливаются системы контроля средней скорости движения, разрешенная скорость периодически может быть снижена до 70 и 50 км/ч. Аналогичные ограничения действуют и на ряде других участков, где строительные работы пока находятся на технологическом перерыве.