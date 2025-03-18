Мы уже в шаге от помойной ямы: глава Торгово-промышленной палаты бьет тревогу

"Мы как торгово-промышленная палата последних 10 лет ни разу не углублялись в раздел трат госбюджета. И мы понимаем, что надо устраивать "субботник", чтобы найти бесполезные траты, чтобы (были деньги) профинансировать оборону. Потому что идти по пути, который мы много раз проходили — занимать деньги и таким образом удовлетворять потребности — это опасно. И вот почему...

Мы уже в шаге от помойной ямы. Госдолг уже балансирует на рубеже маастрихтских критериев, а значит, если мы еще больше займем и дойдем до 60% от ВВП, наши кредитные рейтинги еще ухудшатся и вырастут выплаты по процентам. Если мы сегодня только в виде процентов за обслуживание долга платим 500-600 млн евро в год, то (с ростом суммы и процентов) выплата только процентов приблизится к миллиарду. Вдумайтесь, миллиард — огромные деньги!", - предупреждает Эндзиньш.

По его словам, сгенерировать нужную сумму налогов мы просто не сможем. Если сейчас правительство и политики не продемонстрируют умения экономить, мы через несколько лет окажемся в очень серьезном кризисе.