Мороз усиливается: в Латвии до -17,5 градуса

Дует слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, в отдельных районах востока страны сохраняется штиль. Качество воздуха варьируется от хорошего до плохого. Небо преимущественно облачное, однако во многих районах Земгале, а также местами в Курземе и Видземе облака рассеялись. Существенных осадков не ожидается.

Толщина снежного покрова на метеостанциях составляет от 5-7 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 25 сантиметров в Дагде и Пиедруе Краславского края.

В Риге ранним утром было ясно. Южный и юго-восточный ветер дул со скоростью два три метра в секунду. Температура воздуха составляла -10,5 градуса в центре города и -14 градусов в аэропорту.

Максимальная температура воздуха во вторник в наблюдательной сети LVĢMC составила от -2,5 градуса в Колке до -9,2 градуса в Руцаве. Для сравнения, самая высокая температура в Европе 13 января достигала +21..+23 градусов на севере Испании и юго-западе Франции, тогда как самой низкой ночью на среду стало -27 градусов в Белоруссии и до -36 градусов на северо-востоке Европейской части России.