Будет ли тепло в среду? Синоптики дали прогноз

Осадки в течение дня не прогнозируются. Однако во второй половине дня и вечером немного усилится западный и северо-западный ветер. Порывы могут достигать 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха днём будет различаться по регионам. На наветренном побережье ожидается около +2..+3 градусов, тогда как на Курземском побережье Рижского залива будет заметно теплее.

Самая высокая температура прогнозируется в Юрмале и Риге, где воздух может прогреться до +7..+8 градусов.

В столице день обещает быть сухим и солнечным. Будет дуть умеренный западный ветер, а температура поднимется примерно до +7 градусов.

Погодные условия в большей части Европы сейчас определяет область высокого давления. В то же время на севере Скандинавии располагается циклон.

По данным синоптиков, атмосферное давление на уровне моря в Латвии составляет от 1012 гектопаскалей в Алуксненском крае до 1019 гектопаскалей в Южно-Курземском крае.

