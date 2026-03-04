Смертельное ДТП под Ригой. Погиб пешеход

Смертельная авария произошла около 13.00 в Кекавском крае на бывшем участке Баусского шоссе, проходящем через Кекаву. Водитель автомобиля «Peugeot» сбил пешехода, который погиб на месте.

По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства трагедии.

За сутки четыре пострадавших были зарегистрированы в авариях в Рижском регионе и ещё один человек - в Латгалии. При этом все пострадавшие в ДТП в Рижском регионе оказались пешеходами.

Кроме того, полиция задержала шесть водителей, которые находились за рулём в состоянии сильного опьянения. Пять из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ещё один водитель был под воздействием наркотических веществ.

Все задержанные были настолько сильно пьяны, что против них начаты уголовные процессы. В таких случаях закон предусматривает конфискацию автомобиля либо взыскание его стоимости.

Больше всего нарушителей задержали в Земгале и Курземе - по два водителя в каждом регионе. Ещё один водитель был задержан в Рижском регионе.

Также полиция продолжила активный контроль скорости на дорогах. За превышение скорости за сутки составлено 206 протоколов. Больше всего нарушителей зафиксировано в Видземе - 78 водителей, в Латгалии - 57, в Земгале - 31, в Курземе - 30 и в Рижском регионе - 10.

Ещё шесть водителей были наказаны за агрессивное вождение.

Всего за день полиция оформила 530 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.