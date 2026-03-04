Латвийские поставщики газа отмечают, что ситуация на рынке развивается очень быстро и для точных прогнозов потребуется ещё несколько дней. При этом текущая отопительная сезон уже практически завершается, поэтому влияние роста цен на ближайшие счета за отопление будет ограниченным.

«Мы сейчас ничего не можем прогнозировать. Отопительный сезон заканчивается, и используется газ, который был закуплен в прошлом году. Важно, какую цену будет иметь газ, который закачают к следующей зиме», - заявил председатель правления «Latvijas gāze» Айгарс Калвитис.

В энергетических компаниях подчёркивают, что угрозы дефицита газа сейчас нет. Член правления «Latvenergo» Гунтарс Бальчюнс отметил, что самые холодные месяцы уже позади, а европейские газовые хранилища заполнены примерно на 30%.

По его словам, в текущий отопительный сезон Европа не столкнётся с ситуацией, когда газа будет недостаточно.

Тем не менее напряжённость на Ближнем Востоке уже влияет на цены. Председатель правления компании «Elenger» Давис Скулте отметил, что особенно это может отразиться на клиентах, чьи тарифы привязаны к биржевой цене газа.

«Жители вряд ли почувствуют влияние в мартовских или апрельских счетах. Но, скорее всего, для тех, у кого цены привязаны к бирже, газ подорожает с мая или июня», - пояснил председатель правления «Elenger» Давис Скулте.

При этом в «Latvenergo» подчёркивают, что большинство клиентов защищены фиксированными контрактами. По данным компании, около 97% клиентов используют фиксированные тарифы на природный газ.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис заявил, что поставки газа продолжаются и не находятся под угрозой, однако рост цен на мировых рынках может повлиять на стоимость газа в следующем отопительном сезоне.

Сейчас в Инчукалнском подземном газовом хранилище находится около 5,4 тераватт-часа газа - примерно пятая часть его общей ёмкости. Главная неопределённость связана с тем, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как быстро стабилизируется рынок.