Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
Подорожает ли газ в Латвии?  Да, рынок реагирует на войну (1)

4 марта, 2026 08:06

Новости Латвии

Цена природного газа в Европе резко выросла после начала войны с участием Ирана. Как сообщает Latvijas Radio, стоимость газа уже увеличилась более чем на 39% после остановки производства на двух крупных энергетических объектах в Катаре, принадлежащих компании «QatarEnergy».

Латвийские поставщики газа отмечают, что ситуация на рынке развивается очень быстро и для точных прогнозов потребуется ещё несколько дней. При этом текущая отопительная сезон уже практически завершается, поэтому влияние роста цен на ближайшие счета за отопление будет ограниченным.

«Мы сейчас ничего не можем прогнозировать. Отопительный сезон заканчивается, и используется газ, который был закуплен в прошлом году. Важно, какую цену будет иметь газ, который закачают к следующей зиме», - заявил председатель правления «Latvijas gāze» Айгарс Калвитис.

В энергетических компаниях подчёркивают, что угрозы дефицита газа сейчас нет. Член правления «Latvenergo» Гунтарс Бальчюнс отметил, что самые холодные месяцы уже позади, а европейские газовые хранилища заполнены примерно на 30%.

По его словам, в текущий отопительный сезон Европа не столкнётся с ситуацией, когда газа будет недостаточно.

Тем не менее напряжённость на Ближнем Востоке уже влияет на цены. Председатель правления компании «Elenger» Давис Скулте отметил, что особенно это может отразиться на клиентах, чьи тарифы привязаны к биржевой цене газа.

«Жители вряд ли почувствуют влияние в мартовских или апрельских счетах. Но, скорее всего, для тех, у кого цены привязаны к бирже, газ подорожает с мая или июня», - пояснил председатель правления «Elenger» Давис Скулте.

При этом в «Latvenergo» подчёркивают, что большинство клиентов защищены фиксированными контрактами. По данным компании, около 97% клиентов используют фиксированные тарифы на природный газ.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис заявил, что поставки газа продолжаются и не находятся под угрозой, однако рост цен на мировых рынках может повлиять на стоимость газа в следующем отопительном сезоне.

Сейчас в Инчукалнском подземном газовом хранилище находится около 5,4 тераватт-часа газа - примерно пятая часть его общей ёмкости. Главная неопределённость связана с тем, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как быстро стабилизируется рынок.

Комментарии (1)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

