Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Драка, нож, кровь на лестнице. На Саркандаугаве мужчину чуть не зарезали

4 марта, 2026 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

В одном из многоэтажных домов рижского района Саркандаугава произошла драка, во время которой был ранен ножом молодой мужчина. О происшествии сообщил телеканал TV3 в программе «Degpunktā».

Следы случившегося до сих пор видны в подъезде. На девятом этаже на полу, стенах и дверях квартиры остались пятна крови. Между восьмым и девятым этажами лежат бутылки из-под алкоголя.

Соседка, у дверей которой оказалась лужа крови, рассказала, что в квартире на восьмом этаже нередко собираются шумные компании. По её словам, в тот вечер там, вероятно, снова была вечеринка.

«Сначала была драка. Очень сильная - крики, ругань без остановки. Это было на восьмом этаже. Мы уже привыкли, что там постоянно что-то происходит, поэтому сначала не реагировали», - рассказала жительница дома.

Позже ситуация резко обострилась. Раненый молодой человек оказался прямо у дверей соседки.

«Я смотрела через глазок. Он лежал у нашей двери на коврике, я даже не могла открыть дверь. Скорая помощь ехала довольно долго. Всё это время ему говорили: дыши, не уходи», - вспоминает женщина.

По словам очевидцев, медики долго оказывали пострадавшему помощь и ставили несколько капельниц. На место также прибыли сотрудники Государственной полиции, которые опросили друзей раненого и жителей дома.

Соседи предполагают, что конфликт начался после замечания, сделанного шумной компании. По их словам, в споре участвовали мужчина и женщина, у которой мог быть кухонный нож.

После первой драки участников конфликта разняли, однако позже ссора вспыхнула снова и закончилась ножевым ранением.

Государственная полиция пока не комментирует произошедшее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать