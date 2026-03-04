Драка, нож, кровь на лестнице. На Саркандаугаве мужчину чуть не зарезали

Следы случившегося до сих пор видны в подъезде. На девятом этаже на полу, стенах и дверях квартиры остались пятна крови. Между восьмым и девятым этажами лежат бутылки из-под алкоголя.

Соседка, у дверей которой оказалась лужа крови, рассказала, что в квартире на восьмом этаже нередко собираются шумные компании. По её словам, в тот вечер там, вероятно, снова была вечеринка.

«Сначала была драка. Очень сильная - крики, ругань без остановки. Это было на восьмом этаже. Мы уже привыкли, что там постоянно что-то происходит, поэтому сначала не реагировали», - рассказала жительница дома.

Позже ситуация резко обострилась. Раненый молодой человек оказался прямо у дверей соседки.

«Я смотрела через глазок. Он лежал у нашей двери на коврике, я даже не могла открыть дверь. Скорая помощь ехала довольно долго. Всё это время ему говорили: дыши, не уходи», - вспоминает женщина.



По словам очевидцев, медики долго оказывали пострадавшему помощь и ставили несколько капельниц. На место также прибыли сотрудники Государственной полиции, которые опросили друзей раненого и жителей дома.

Соседи предполагают, что конфликт начался после замечания, сделанного шумной компании. По их словам, в споре участвовали мужчина и женщина, у которой мог быть кухонный нож.

После первой драки участников конфликта разняли, однако позже ссора вспыхнула снова и закончилась ножевым ранением.

Государственная полиция пока не комментирует произошедшее.