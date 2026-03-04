Ваши умные очки следят за вами везде: кто на самом деле смотрит эти видео?

Журналисты выяснили, что часть фото и видео, снятых с помощью популярных умных очков Ray-Ban Meta, может просматриваться людьми — сотрудниками, которые помогают обучать системы искусственного интеллекта.

Такие специалисты работают в том числе в Кении. Их задача — просматривать записи и отмечать на них различные объекты, чтобы алгоритмы лучше распознавали окружающий мир.

Однако в ходе расследования сотрудники рассказали, что в этих видео иногда попадают очень личные моменты из жизни пользователей. Камера может продолжать записывать, когда человек уже снял очки и положил их рядом.

По словам работников, им приходилось видеть самые разные сцены — от обычных домашних ситуаций до очень приватных моментов. Иногда в кадре оказываются и личные данные: банковские карты, документы или сообщения на экране телефона.

В компании Meta отмечают, что подобная обработка данных может использоваться для улучшения работы сервисов искусственного интеллекта. Это также указано в условиях использования устройств.

При этом многие пользователи, похоже, даже не подозревают, что записи, сделанные их гаджетом, могут просматриваться не только алгоритмами.

Именно поэтому эксперты советуют внимательнее читать настройки конфиденциальности — и помнить, что даже самые «умные» устройства иногда могут видеть больше, чем хотелось бы их владельцам.



