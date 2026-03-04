"В своих документах и в практической деятельности НФЛ полностью исключает принудительный выезд из Латвии какой-либо части населения. Наоборот, мы решительно осуждаем распространение в обществе “синдрома беженцев* и призываем представителей всех национальностей, поддерживающих идею независимости Латвии, сплотить силы для осуществления этой идеи".

"НФЛ выступает против любых попыток выдвижения национальности в качестве критерия при установлении права на собственность, распределения доходов, определения прав занятий руководящих постов и в других сферах. Только предприимчивость и реальный трудовой вклад каждого человека будет определять его возможности при формировании экономики и политики Латвии, управления этими сферами".

"Главной целью НФЛ является восстановление независимой и демократической Латвии. Однако это будет осуществлено таким образом, чтобы избежать экономических неурядиц и резкого понижения жизненного уровня народа".