Вода поднимается! Реки Латвии быстро выходят из берегов

На ряде рек уже началось движение льда. Также наблюдается таяние льда на месте и течение воды поверх ледяного покрова. В западной и центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение из-за риска подтопления пойм рек и других низких мест.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на более длинных участках рек начнётся разрушение и движение ледяного покрова. В большинстве водоёмов уровень воды продолжит расти, хотя в некоторых небольших водотоках Курземе вода постепенно начнёт спадать.

Во время ледохода возможно образование заторов. Такие ледяные скопления способны вызвать дополнительный подъём воды выше по течению.

Самый быстрый рост уровня воды зафиксирован в Курземе. С конца февраля вода поднялась примерно на полтора метра в реках Барта и Рива, а также в Венте у Кулдиги. В притоке Лиелупе - реке Берзе у Ливберзе - уровень воды увеличился примерно на 1,8 метра.

При этом показатели остаются заметно ниже исторических максимумов. В этих реках вода всё ещё находится на один-два метра ниже крупнейших наводнений нынешнего столетия, а в Кулдиге - почти на пять метров ниже рекордного уровня.

В самой Лиелупе вода пока поднялась незначительно - примерно на 10-40 сантиметров.

В Видземе самый быстрый подъём воды наблюдался в реке Руя недалеко от Руйиены - почти на один метр. За последние сутки уровень воды там немного снизился.

На реке Айвиексте у Лубаны вода поднялась примерно на 70 сантиметров.

В реках Латгалии резкого роста уровня воды пока не зафиксировано. В Даугаве подъём воды в основном составляет лишь несколько сантиметров.

Синоптики отмечают, что в первой половине марта ожидается небольшое количество осадков, а ночами температура воздуха часто будет опускаться ниже нуля. Такие условия могут снизить риск крупных наводнений, поскольку оставшийся снег будет таять постепенно.