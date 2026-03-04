Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Вода поднимается! Реки Латвии быстро выходят из берегов

Редакция PRESS 4 марта, 2026 09:32

Новости Латвии 0 комментариев

В большинстве рек Латвии продолжается рост уровня воды. Быстрее всего вода поднимается в реках Курземе и в притоках Лиелупе. Об этом свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На ряде рек уже началось движение льда. Также наблюдается таяние льда на месте и течение воды поверх ледяного покрова. В западной и центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение из-за риска подтопления пойм рек и других низких мест.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на более длинных участках рек начнётся разрушение и движение ледяного покрова. В большинстве водоёмов уровень воды продолжит расти, хотя в некоторых небольших водотоках Курземе вода постепенно начнёт спадать.

Во время ледохода возможно образование заторов. Такие ледяные скопления способны вызвать дополнительный подъём воды выше по течению.

Самый быстрый рост уровня воды зафиксирован в Курземе. С конца февраля вода поднялась примерно на полтора метра в реках Барта и Рива, а также в Венте у Кулдиги. В притоке Лиелупе - реке Берзе у Ливберзе - уровень воды увеличился примерно на 1,8 метра.

При этом показатели остаются заметно ниже исторических максимумов. В этих реках вода всё ещё находится на один-два метра ниже крупнейших наводнений нынешнего столетия, а в Кулдиге - почти на пять метров ниже рекордного уровня.

В самой Лиелупе вода пока поднялась незначительно - примерно на 10-40 сантиметров.

В Видземе самый быстрый подъём воды наблюдался в реке Руя недалеко от Руйиены - почти на один метр. За последние сутки уровень воды там немного снизился.

На реке Айвиексте у Лубаны вода поднялась примерно на 70 сантиметров.

В реках Латгалии резкого роста уровня воды пока не зафиксировано. В Даугаве подъём воды в основном составляет лишь несколько сантиметров.

Синоптики отмечают, что в первой половине марта ожидается небольшое количество осадков, а ночами температура воздуха часто будет опускаться ниже нуля. Такие условия могут снизить риск крупных наводнений, поскольку оставшийся снег будет таять постепенно.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать