«Меня пригласили!» Министр культуры ответила на критику по поводу своей поездки на Оскар

«Понимаю разные мнения общества по поводу моей возможной поездки на церемонию вручения премии Американской киноакадемии. Я приняла решение отправиться в эту командировку по приглашению создателей «Straume», чтобы не только поддержать их успех, но и усилить культурную дипломатию. Латвия должна заявить о себе как о стране, готовой к сотрудничеству в международной киноиндустрии», — написала Лаце.

Министр подчеркнула, что подобные визиты играют важную роль в укреплении двусторонних отношений между Латвией и США. Вместе с посольством Латвии в Вашингтоне она намерена продвигать латвийское кино и культуру на мировой арене.

Фильм «Straume» был создан при поддержке Национального киноцентра Латвии и Государственного фонда культурного капитала. После получения премии «Золотой глобус» его создателям была выделена государственная денежная премия в размере 300 000 евро, а также 150 000 евро на международный маркетинг латвийской анимации. Кроме того, правительство одобрило инициативу Министерства культуры о внесении 120 000 евро в программу копродукции сериалов Eurimage и перераспределении 1 миллиона евро на развитие анимационных кинопроектов.

«Сейчас — тот момент, когда мы должны не только гордиться международным успехом «Straume», но и на политическом уровне сделать всё возможное для расширения поддержки латвийского кино. Именно поэтому в рамках визита в США запланированы встречи с представителями Netflix и другими ключевыми игроками индустрии для обсуждения возможностей реализации кино- и анимационных проектов в Латвии», — заявила министр.

Помимо этого, Лаце намерена встретиться с представителями Калифорнийского института искусств и латвийской диаспоры.

Она также уточнила, что командировка планировалась ещё до так называемого «рестарта правительства», а её временное отсутствие будет компенсировано работой других членов кабинета министров.

"Если Агнесе Лаце замещает министра сообщения и она уезжает из Латвии, то кто замещает обоих? Эвика Силиня болеет. Фактически выходит, что мы остались без 4 министров и премьера. Тут что-то не в порядке", - написал в соцсетях вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис.

Ja Agnese Lāce aizvieto satiksmes ministru un viņa dodas prom no Latvijas, tad kas aizvieto šos abus? Evika Siliņa ir slima. Faktiski sanāk, ka mēs būsim ar -4 ministriem un prombūtnē esošu premjeru. Te kaut kas nav kārtībā.. — Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) February 27, 2025

«Если поездка будет одобрена, я отправлюсь в США одна. На месте меня поддержат почётный консул Латвии и глава Национального киноцентра Дита Риетума», — заключила министр.