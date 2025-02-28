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«Меня пригласили!» Министр культуры ответила на критику по поводу своей поездки на Оскар

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 18:52

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LETA

Министр культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) отреагировала на волну критики в социальных сетях, связанную с её возможной поездкой на церемонию вручения премии «Оскар». В своем заявлении она подчеркнула, что отправляется в США по приглашению создателей фильма «Straume» («Поток»), чтобы укреплять международное культурное сотрудничество и подтвердить готовность Латвии участвовать в развитии мировых кинопроектов.

«Понимаю разные мнения общества по поводу моей возможной поездки на церемонию вручения премии Американской киноакадемии. Я приняла решение отправиться в эту командировку по приглашению создателей «Straume», чтобы не только поддержать их успех, но и усилить культурную дипломатию. Латвия должна заявить о себе как о стране, готовой к сотрудничеству в международной киноиндустрии», — написала Лаце.

Министр подчеркнула, что подобные визиты играют важную роль в укреплении двусторонних отношений между Латвией и США. Вместе с посольством Латвии в Вашингтоне она намерена продвигать латвийское кино и культуру на мировой арене.

Фильм «Straume» был создан при поддержке Национального киноцентра Латвии и Государственного фонда культурного капитала. После получения премии «Золотой глобус» его создателям была выделена государственная денежная премия в размере 300 000 евро, а также 150 000 евро на международный маркетинг латвийской анимации. Кроме того, правительство одобрило инициативу Министерства культуры о внесении 120 000 евро в программу копродукции сериалов Eurimage и перераспределении 1 миллиона евро на развитие анимационных кинопроектов.

«Сейчас — тот момент, когда мы должны не только гордиться международным успехом «Straume», но и на политическом уровне сделать всё возможное для расширения поддержки латвийского кино. Именно поэтому в рамках визита в США запланированы встречи с представителями Netflix и другими ключевыми игроками индустрии для обсуждения возможностей реализации кино- и анимационных проектов в Латвии», — заявила министр.

Помимо этого, Лаце намерена встретиться с представителями Калифорнийского института искусств и латвийской диаспоры.

Она также уточнила, что командировка планировалась ещё до так называемого «рестарта правительства», а её временное отсутствие будет компенсировано работой других членов кабинета министров.

"Если Агнесе Лаце замещает министра сообщения и она уезжает из Латвии, то кто замещает обоих? Эвика Силиня болеет. Фактически выходит, что мы остались без 4 министров и премьера. Тут что-то не в порядке", - написал в соцсетях вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис.

«Если поездка будет одобрена, я отправлюсь в США одна. На месте меня поддержат почётный консул Латвии и глава Национального киноцентра Дита Риетума», — заключила министр.

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