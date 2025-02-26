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Масштабного половодья этой весной не ожидается

© LETA 26 февраля, 2025 09:15

Новости Латвии 0 комментариев

Lielais Ķemeru tīrelis Ķemeru Nacionālajā parkā.

В Латвии, а также в бассейне Даугавы в Белоруссии и России снега мало, поэтому масштабного половодья этой весной не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие дни в реках произойдет небольшой подъем уровня воды, а во время ледохода на отдельных участках рек возможны резкие колебания уровня воды. В основном уровень воды будет зависеть от осадков. Если выпадет мало дождей, интенсивный ледоход не начнется и лед растает на месте.

Гидрологи предполагают, что на Даугаве и в Плявиньском водохранилище из-за уплотнения льда могут наблюдаться резкие колебания уровня воды во время ледохода. На реке Огре на нескольких участках тоже есть уплотнения льда, они могут образовываться и в верховьях Гауи. Уплотнения льда сохранились и местами на Лиелупе.

Скорее всего, в большинстве рек Латвии уровень воды в марте будет ниже, чем в январе, когда из-за теплой и дождливой погоды во многих местах были затоплены поймы.

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