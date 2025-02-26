Масштабного половодья этой весной не ожидается

В ближайшие дни в реках произойдет небольшой подъем уровня воды, а во время ледохода на отдельных участках рек возможны резкие колебания уровня воды. В основном уровень воды будет зависеть от осадков. Если выпадет мало дождей, интенсивный ледоход не начнется и лед растает на месте.

Гидрологи предполагают, что на Даугаве и в Плявиньском водохранилище из-за уплотнения льда могут наблюдаться резкие колебания уровня воды во время ледохода. На реке Огре на нескольких участках тоже есть уплотнения льда, они могут образовываться и в верховьях Гауи. Уплотнения льда сохранились и местами на Лиелупе.

Скорее всего, в большинстве рек Латвии уровень воды в марте будет ниже, чем в январе, когда из-за теплой и дождливой погоды во многих местах были затоплены поймы.