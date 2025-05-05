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Линия обороны Витаутаса Великого: в Литве предлагается кардинально изменить фортификации на границе

© LETA 5 мая, 2025 14:53

Мир 0 комментариев

LETA

Оппозиционные литовские консерваторы предлагают дополнить пограничные укрепления линией обороны Витаутаса Великого, которую можно было бы возвести в течение нескольких лет и которая обошлась бы примерно в миллиард евро.

«Сегодня мы предлагаем еще одну идею, еще одно направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение, и чтобы этот план дополнял всю нашу оборонительную стратегию», — сказал лидер консерваторов Лауринас Касчюнас на пресс-конференции в понедельник.

«Линия обороны Витаутаса Великого, которую мы представляем — это линия, основанная на внутренних ресурсах. Существенное преимущество в том, что государство может многое сделать самостоятельно, еще больше укрепляя нашу границу. Наше предложение — усилить всю нашу пограничную фортификацию, всю стратегию контрмобильности, в дополнение к общей обороне, в дополнение к формированию литовской дивизии», — сказал он.

По словам лидера консерваторов, эти предложения могут быть реализованы в течение нескольких лет.

«Если бы мы оборудовали такую ​​систему, такую ​​линию обороны там, где это необходимо, но эта потребность относится к военному планированию. (...) Это эффективный проект с точки зрения затрат и выгод», — сказал Каcчюнас.

Отставной лейтенант Вооруженных сил Литвы и член Литовского союза стрелков Владас Сакалаускас сказал, что предлагаемая линия обороны будет состоять из четырех частей.

«Первая линия – (...) с противотанковым рвом, вторая линия необходима для того, чтобы можно было отступить от первой линии. (...) Эти две линии стабильны – укрепленные территориальные оборонительные линии, а дальше идут мобильные группы», – сказал Сакалаускас, представляя проект.

По его словам, третья линия обороны в этом плане — мобильные бронетанковые группы, а четвертая — дальнобойная артиллерия Haubicos 2000 и дальнобойные комплексы противоракетной обороны NASAMS.

Ранее Касчюнас говорил, что реализация предложенного партией фортификационного плана не потребует увеличения финансирования обороны, а будет связана с поставленной в начале года целью выделять на оборону в ближайшем будущем 5–6% валового внутреннего продукта (ВВП).

Система обороны планирует потратить эти средства на развитие армейской дивизии, однако, по словам Касчюнаса, мощности, которые развивает Литва, должны быть предназначены не только для маневренного конфликта, но и для того, чтобы «не пропустить противника ни на один сантиметр на свою территорию».

Премьер Гинтаутас Палуцкас сказал в понедельник, что принимаются необходимые решения относительно укрепления границы и осуществляются приобретения.

Министр обороны Довиле Шакалене ранее говорила, что укрепление внешних границ НАТО и Европейского союза должно быть заботой всех государств региона, и возможности финансирования этих мер будут изыскиваться совместно с союзниками.

Между тем командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас говорит, что поддерживает размещение контрмобильных транспортных средств вдоль границы, но не считает, что необходимо фортифицировать всю границу.

Первый парк транспортных средств контрмобильности был открыт в августе. Тогда было объявлено о планах создания 27 парков на гражданских и военных территориях. Они заполняются такими инженерными средствами противодействия мобильности, как «зубы дракона», сборные «ежи», «испанские кони» и дорожные заграждения.

По оценкам, на реализацию всех мер по борьбе с мобильностью, включая разминирование, в течение десяти лет потребуется около 600 млн евро.

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