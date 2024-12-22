Лидака: деньги на Rail Baltica пропали по нашей глупости — посмотрите на больницу Страдиня!

"Я предполагаю, что в этом проекте никто деньги не засунул себе в карман, они пропали по глупости. Если мы посмотрим, то у меня возникают такие подозрения, что в Латвии попросту нет такой компетенции, вообще здесь, в Латвии, по ведению многомиллионных проектов. Посмотрите на ту же самую больницу Страдиня. Эта сумма слишком велика для латвийских умов. Надо нанять где-то иностранных специалистов, которые просто жестко, за соответствующую плату, способны вести проект. В противном случае мы заедем не туда", - считает он.