На своей странице в социальных сетях Кривцова заявила, что этот результат подтверждает необходимость усиления судебного и парламентского контроля над латвийскими органами государственной безопасности.
По ее словам, в настоящее время в Конституционном суде рассматривается дело, касающееся границ процессуальных полномочий спецслужб и права человека знать суть предъявляемых ему претензий.
«Спецслужбы должны заниматься разведкой, контрразведкой и защитой государства, а не продвижением идеологии, политической оценкой граждан и подавлением законного инакомыслия», — считает Кривцова.
Она также отметила, что пока выводы спецслужб принимаются без должной внешней проверки, их профессиональное развитие уступает место «ведомственной самоуверенности». По мнению правозащитницы, в результате «вместо современной аналитической службы получается политрук с секретным допуском».
В завершение Кривцова призвала не воспринимать критику спецслужб как угрозу государству.
«Судя по рейтингу L’Express, мысль о том, что так работать нельзя, далеко не маргинальна», — написала она.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.