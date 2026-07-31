«Спецслужбы должны заниматься разведкой, контрразведкой и защитой государства, а не продвижением идеологии, политической оценкой граждан и подавлением законного инакомыслия», — считает Кривцова.

Она также отметила, что пока выводы спецслужб принимаются без должной внешней проверки, их профессиональное развитие уступает место «ведомственной самоуверенности». По мнению правозащитницы, в результате «вместо современной аналитической службы получается политрук с секретным допуском».

В завершение Кривцова призвала не воспринимать критику спецслужб как угрозу государству.