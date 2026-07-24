Учитывая организованную Россией в последние годы вредительскую деятельность в Латвии и других странах-членах НАТО и Европейского союза, нельзя полностью исключить версию, что пожар мог быть устроен в интересах России, считают в СГБ. Учреждения, оказывающие поддержку Украине, уже долгое время являются одной из приоритетных целей для вредительской деятельности российских спецслужб в Европе, отмечает служба.

В районе Скансте пожар произошел на огороженной территории, где самым большим зданием является склад общества, выкрашенный в цвета украинского флага. Периметр территории частично окружает неухоженная зеленая зона — деревья и высокая трава.