Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила агентству ЛЕТА, что в соответствии со своей компетенцией оказывает поддержку Государственной полиции в расследовании пожара, произошедшего в ночь на 19 июля в центральном здании и на складе общества в Риге на улице Лапеню.
Учитывая организованную Россией в последние годы вредительскую деятельность в Латвии и других странах-членах НАТО и Европейского союза, нельзя полностью исключить версию, что пожар мог быть устроен в интересах России, считают в СГБ. Учреждения, оказывающие поддержку Украине, уже долгое время являются одной из приоритетных целей для вредительской деятельности российских спецслужб в Европе, отмечает служба.
В районе Скансте пожар произошел на огороженной территории, где самым большим зданием является склад общества, выкрашенный в цвета украинского флага. Периметр территории частично окружает неухоженная зеленая зона — деревья и высокая трава.
Руководитель общества Улвис Новикс сегодня сообщил журналистам, что согласно записям видеонаблюдения на территорию общества через забор проникли два человека с закрытыми лицами. Затем нападавшие подбежали к одному из окон здания, выбили его и бросили внутрь что-то горящее.
Нападение длилось несколько минут. Во время нападения сработала сигнализация, и в течение нескольких минут прибыла охрана, однако злоумышленники уже успели скрыться. «Как только они убежали, сразу же прибыли сотрудники охраны. Затем вызвали пожарных», — рассказал Новикс.
Никто из сотрудников или посетителей общества в ту ночь в помещениях не находился.
На вопрос о мотивах нападения Новикс ответил, что общество ранее не получало угроз, однако версий много и они разные. В социальных сетях, однако, постоянно появляются враждебные комментарии в адрес общества.
«Вы видите, что мы здесь делаем, поэтому мотивы могут быть самыми разными. Пока не получено никакого подтверждения, я не буду громко спекулировать», — сказал Новикс.
Хотя пожар произошел еще неделю назад, общество сообщило СМИ о ЧП только вчера. Новикс пояснил, что это было рекомендовано полицией.
Нанесенный ущерб пока невозможно оценить, так как ситуация меняется каждый день, к тому же пострадала и часть документации. «Он определенно приближается к 100 000 евро», — подчеркнул Новикс и добавил, что в пожаре сгорела пожертвованная компьютерная техника, одежда, продукты питания и другая помощь украинским солдатам. Также поврежден инвентарь общества.
Площадь выгоревшей территории составляет 250 квадратных метров, однако ущерб нанесен всему арендуемому обществом зданию площадью 1000 квадратных метров.
Общество продолжит свою работу, хотя его функции сильно пострадали. В настоящее время ведется поиск временных решений, как принимать пожертвования и передавать их Украине и жителям Латвии.
«Это для нас большой удар, и он очень влияет на нашу деятельность, но это никоим образом не остановит и не прекратит того, что мы начали», — подчеркнул Новикс.
Несмотря на случившееся, работа общества продолжается: осуществляются прием и сортировка пожертвований, отправка пожертвований гражданскому населению и армии Украины, выдача продуктовых наборов три раза в неделю малообеспеченным гражданским жителям Украины и жителям Латвии, оказавшимся в трудной ситуации, работа автотранспортного отдела (безвозмездная доставка в Украину пожертвованных и конфискованных у пьяных водителей автомобилей), мастерские по плетению маскировочных сетей по всей Латвии, проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры Украины в Черниговской области и другие благотворительные проекты.
Продолжает работу и благотворительный магазин общества в Риге, на улице Гертрудес, 32, а также концепт-магазин «Spogulis» на улице Гертрудес, 23. Продолжается прием пожертвований у склада общества на улице Лапеню, 23, где установлен контейнер для пожертвований.
Общество отмечает, что в настоящее время необходима финансовая поддержка для ликвидации последствий пожара и обеспечения деятельности общества. Пожертвования можно делать на банковский счет LV21HABA0551046111790 или по телефону для пожертвований «Tavi draugi» 90006865. Стоимость звонка составляет 4,27 евро.
Люди могут вносить и вещественные пожертвования для ликвидации последствий пожара, а также регулярные пожертвования. Актуальная информация доступна на информационных каналах общества.
Есть необходимость и в работе волонтеров, которая будет организована со следующей недели, по предварительной записи. Анкета для записи волонтеров будет доступна на каналах общества.
Как сообщалось, благодаря пожертвованиям частных лиц и предприятий с начала войны общество «Tavi draugi» доставило в Украину гуманитарную помощь на сумму более 12 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в обществе.
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