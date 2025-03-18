Конец ненастья: в среду выглянет солнце и потеплеет

"Представьте себе, изначально в 2011 году пассажиропоток Rail Baltica планировался на уровне 3,26 миллиона пассажиров к 2040 году. В последних документах за 2024 год вы найдете уже 51 миллион пассажиров - к 2056 году, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.