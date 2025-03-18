Конец ненастья: в среду выглянет солнце и потеплеет

"Сколько бы мы ни соревновались в анализе и комментариях, пытаясь найти новые, умные способы сказать «Трамп - дурак», он вряд ли изменится. Нам придется смириться с этим. Европа, похоже, не понимает одного: Трамп - президент Соединенных Штатов, - публикует Pietiek.com текст финского автора Рики Салмивуори.
"Сколько бы мы ни соревновались в анализе и комментариях, пытаясь найти новые, умные способы сказать «Трамп - дурак», он вряд ли изменится. Нам придется смириться с этим. Европа, похоже, не понимает одного: Трамп - президент Соединенных Штатов, - публикует Pietiek.com текст финского автора Рики Салмивуори.