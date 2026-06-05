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Коктейль может оставить ожог на коже: почему лайм и солнце иногда превращают отдых в сюрприз

Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Лето умеет портить людям планы очень изящно. Иногда для этого не нужны ни медузы, ни плохой крем от солнца, ни забытая панама. Достаточно лайма, стакана с холодным напитком и пары часов на солнце.

У врачей для этого есть отдельное название: фитофотодерматит. В быту его иногда называют “ожогом от маргариты”, хотя дело не только в коктейле. Проблема начинается, когда сок лайма или некоторых других растений попадает на кожу, а потом на это место светит солнце.

Снаружи всё выглядит почти невинно. Человек выжал лайм в напиток, капля попала на пальцы, руку или ногу, кожу никто не вытер. Потом прогулка, пляж, терраса, немного солнца. А позже на этом месте могут появиться покраснение, жжение, пятна или даже пузыри.

Самое коварное в том, что это не обычная аллергия. Кожа реагирует не просто на фрукт, а на сочетание растительных веществ и ультрафиолета. Поэтому следы могут появляться странными линиями, потёками или пятнами именно там, куда попал сок.

Из-за этого человек иногда сначала думает, что его что-то укусило, что он обжёгся или что началась аллергическая реакция на еду. На деле виновником может оказаться тот самый красивый лайм в летнем стакане.

Хорошая новость в том, что такую неприятность часто можно предотвратить. После контакта с лаймом, сельдереем, петрушкой, пастернаком и некоторыми другими растениями лучше вымыть кожу с мылом и не оставлять сок на солнце. Особенно если впереди пляж, гриль, сад или долгая прогулка.

А если появились сильные пузыри, боль, признаки инфекции или реакция не проходит, это уже не повод геройствовать с мокрым полотенцем. Тогда лучше показать кожу врачу.

Так что летний коктейль по-прежнему может быть прекрасным. Просто лайм лучше оставлять в стакане, а не на руках.

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