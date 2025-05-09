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Клиентка такси так расстроилась, что водитель заговорил с ней по-русски, что вызвала полицию. Финал неожиданный (6)

Редакция PRESS 9 мая, 2025 09:57

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Разгорелся очередной скандал на языковой почве. Вызвавшая такси латышка была так расстроена тем фактом, что водитель заговорил с нею на русском языке, что вызвала полицию. Однако полицейский встал н сторону водителя.

Видео случившегося с возмущенным комментарием опубликовала на своей странице в Твиттер главный деруссификатор страны - поэтесса Лиана Ланга, стартующая на выборах в Рижскую думу от Нацблока.

Как можно услышать на видео, сотрудник полиции объясняет женщине, что водитель — гражданин Украины и, как частный поставщик услуг, он не обязан говорить по-латышски.

«В инциденте, когда клиент был вынужден вызвать полицию, поскольку водитель такси не мог общаться на государственном латышском языке, сотрудник полиции отстаивал не право гражданина Латвии получать услуги на государственном языке, а право водителя-русского происхождения не говорить по-латышски! Такая практика неприемлема и не была бы приемлема ни в одной стране ЕС», — выразила свое мнение по поводу инцидента Лиана Ланга.

Однако как объяснили в полиции - водитель закона не нарушал: "«Закон «О поддержке гражданского населения Украины» содержит правовую норму, которая устанавливает исключение относительно использования государственного языка в сфере трудоустройства, а именно, работодатель имеет право трудоустроить гражданина Украины даже без знания государственного языка, в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. И гражданина Украины можно зарегистрировать в реестре водителей такси , избежав требования к знанию государственного языка.

А в конкретном инциденте женщина ссылалась на закон, который к гражданам Украины не относится.

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Комментарии (6) 284 реакций
Комментарии (6) 284 реакций
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