Видео случившегося с возмущенным комментарием опубликовала на своей странице в Твиттер главный деруссификатор страны - поэтесса Лиана Ланга, стартующая на выборах в Рижскую думу от Нацблока.

Как можно услышать на видео, сотрудник полиции объясняет женщине, что водитель — гражданин Украины и, как частный поставщик услуг, он не обязан говорить по-латышски.

Labdien, @Valsts_policija! Incidentā, kurā kliente bija spiesta izsaukt policiju, jo taksometra šoferis nespēja sazināties Latvijas valsts valodā, policists iestājās nevis par LV pilsones tiesībām saņemt pakalpojumu valsts valodā, bet gan krievu šofera tiesībām latviski nerunāt!… pic.twitter.com/kZr39pdBW6 — Liāna Langa (@liana_langa) May 6, 2025

«В инциденте, когда клиент был вынужден вызвать полицию, поскольку водитель такси не мог общаться на государственном латышском языке, сотрудник полиции отстаивал не право гражданина Латвии получать услуги на государственном языке, а право водителя-русского происхождения не говорить по-латышски! Такая практика неприемлема и не была бы приемлема ни в одной стране ЕС», — выразила свое мнение по поводу инцидента Лиана Ланга.

Однако как объяснили в полиции - водитель закона не нарушал: "«Закон «О поддержке гражданского населения Украины» содержит правовую норму, которая устанавливает исключение относительно использования государственного языка в сфере трудоустройства, а именно, работодатель имеет право трудоустроить гражданина Украины даже без знания государственного языка, в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. И гражданина Украины можно зарегистрировать в реестре водителей такси , избежав требования к знанию государственного языка.

А в конкретном инциденте женщина ссылалась на закон, который к гражданам Украины не относится.