Количество жира в таком блюде растет стремительно. Поэтому порцию вареной картошки с овощами желудок может принять без особых возражений, а после фри, отбивной и соуса уже потребовать созыва чрезвычайного заседания.

Так можно ли вообще есть картошку с мясом? В интернете до сих пор гуляет теория, будто картошку нельзя есть вместе с мясом: несчастный желудок якобы не способен одновременно разобраться с белками и углеводами.

Научных оснований для такого запрета нет. Человеческая пищеварительная система все-таки несколько умнее, чем ей иногда приписывают в социальных сетях. Картофель вполне можно сочетать с источниками белка, в том числе с мясом.