Но сама картошка в этом не виновата. В ней есть калий, витамин C, клетчатка и другие полезные вещества. Проблемы обычно начинаются в тот момент, когда у картофеля на тарелке появляется слишком много друзей: жирная свинина, колбаса, сало, масло и соус, в котором ложка способна стоять без посторонней помощи.
Картошка с жирным мясом: желудок переходит на сверхурочную работу
Вареная картошка с рыбой и овощами — это одно. Картошка с жареной свининой, колбасками и жирным соусом — уже совсем другое.
Жирная пища переваривается медленнее, поэтому у людей с чувствительным пищеварением такой обед может вызвать тяжесть, вздутие или изжогу. То есть проблема вовсе не в формуле «картошка + мясо». Она скорее начинается с формулы «картошка + очень жирное мясо + соус + еще немножко масла, потому что гулять так гулять».
Картошка фри: переход в тяжелую весовую категорию
Ситуация становится еще интереснее, если картошку сначала как следует искупать в масле, а потом подать с жирным мясом и майонезным соусом.
Количество жира в таком блюде растет стремительно. Поэтому порцию вареной картошки с овощами желудок может принять без особых возражений, а после фри, отбивной и соуса уже потребовать созыва чрезвычайного заседания.
Так можно ли вообще есть картошку с мясом? В интернете до сих пор гуляет теория, будто картошку нельзя есть вместе с мясом: несчастный желудок якобы не способен одновременно разобраться с белками и углеводами.
Научных оснований для такого запрета нет. Человеческая пищеварительная система все-таки несколько умнее, чем ей иногда приписывают в социальных сетях. Картофель вполне можно сочетать с источниками белка, в том числе с мясом.
Поэтому правильный вопрос звучит не «можно ли класть картошку и мясо на одну тарелку?», а «сколько всего этого будет и насколько жирным окажется результат?».
Что же положить рядом с картошкой?
Если после еды регулярно возникает ощущение, будто в желудок незаметно положили кирпич, картофель лучше сочетать с более постными продуктами и овощами.
Вареная или запеченная картошка с рыбой, курицей, бобовыми и овощами будет гораздо легче, чем фри с жирной отбивной.
И размер порции имеет значение. Гора картошки, мясо, соус и десерт — совсем другая задача для пищеварения, чем умеренная порция. Способ приготовления тоже важен: вареная картофелина и картошка, побывавшая во фритюре, ботанически остаются родственниками, но с точки зрения питания их жизненные пути уже довольно сильно разошлись.
А картошка со сметаной и сыром?
И здесь объявлять чрезвычайное положение не требуется. Картошка со сметаной или сыром сама по себе не является какой-то запрещенной комбинацией.
Но если к большой порции картофеля добавить сыр, сметану, сливочное масло, жирный соус, а сверху еще положить жареное мясо, ужин постепенно превращается из приема пищи в испытание на выносливость.
У людей с чувствительным пищеварением такой парад жиров может закончиться изжогой, ощущением переполненности и дискомфортом.
Поэтому бояться картошки не нужно. Гораздо важнее, как она приготовлена, насколько велика порция и что еще лежит на тарелке.
Если после картошки регулярно возникает тяжесть, можно провести простой эксперимент: на время заменить фри, жирное мясо и тяжелые соусы вареным или запеченным картофелем, более постным мясом или рыбой и овощами.
И вполне может оказаться, что бедную картошку все это время напрасно обвиняли. Настоящие виновники спокойно лежали рядом — в масле, в соусе и во второй отбивной.
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