Речь идёт о холоднокопчёной салями массой 230 граммов в оригинальной упаковке производителя Biovela Utenos Mesa, UAB (Литва). Номер партии — 26506030682, срок годности — до 8 сентября 2026 года, EAN-код 4770118401384.
PVD призывает потребителей, которые купили этот продукт, воздержаться от его употребления.
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