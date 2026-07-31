Акция была организована партией «Стабильности!». К участникам акции по видеосвязи обратился бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, ныне находящийся в Минске. В акции также приняли участие председатель правления партии Светлана Чулкова, депутат Рижской думы Андрей Козлов и другие представители политической силы.
Алексей Росликов обратился к участникам акции по видеосвязи из Белоруссии. Он заявил, что жители не должны мириться с ростом платы за муниципальное жилье и отменой бессрочных договоров аренды. Он призвал продолжать борьбу за свои права, участвовать в акциях протеста и подписывать коллективное обращение.
Выступая на акции протеста, лидер фракции «Стабильности!» в Рижской думе Андрей Козлов заявил, что изменить ситуацию можно только совместными усилиями жителей. «Только вместе мы сила, и только вместе мы реально можем что-то изменить, — подчеркнул он. По словам Козлова, сегодня тысячи людей живут в постоянной тревоге за свое будущее. -Тысячи людей, которые десятилетиями честно работали, создавали здесь семьи, теперь задаются вопросом: смогут ли они завтра вообще жить в собственной квартире?»
Политик раскритиковал планы по повышению платы за муниципальное жилье и переходу на срочные договоры аренды. По его мнению, власти не дают ответа на главный вопрос — как в новых условиях будут жить наиболее уязвимые категории населения. «Нам говорят, что плата должна расти, что бессрочные договоры должны исчезнуть. Но нам не отвечают на главный вопрос: как дальше жить пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким родителям? Тем, кто уже сегодня не может платить все больше и больше, — отметил Козлов. — Нас постоянно пытаются разделить на русских и латышей, на молодых и пенсионеров. Хотя это наша общая проблема, которую мы должны решать вместе. Когда приходят счета за квартиру, они не спрашивают, на каком языке ты говоришь и какой ты национальности, — сказал он.
Наталья Марченко-Иодко сообщила, что партия собирает подписи под двумя инициативами: за сохранение бессрочных договоров аренды и за возвращение размера платы за пользование муниципальным жильем на прежний уровень. В коллективном заявлении отмечается, что установленный размер платы является несоразмерным для многих семей и не соответствует социальной функции самоуправления — обеспечивать жителей доступным жильем. Авторы обращения указывают, что среди арендаторов муниципальных квартир много пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми и граждан с низкими доходами. По их мнению, дополнительная плата существенно увеличит расходы на содержание жилья.
На митинге выступали не только представители политических сил, но и жители. Со своей проблемой выступила жительница одного из муниципальных домов в Дрейлини. Она считает, что повышение платы сильнее всего ударит по людям с низкими доходами.
— Они хотят еще больше. Они и так богатые, но аппетит только растет, и им хочется получить еще больше денег — за наш счет. И за счет кого? За счет самых малообеспеченных людей. Сегодня в Латвии около 49 тысяч малообеспеченных жителей, людей, живущих в бедности, — сказала она. По ее мнению, в сложившейся ситуации жителям не стоит разделяться по национальному или языковому признаку.
— Мы любим Латвию, любим свою страну и уважаем всех людей. Но сейчас нам нельзя делиться — ни на русских, ни на латышей. Мы должны держаться вместе. Только вместе мы сможем изменить эту ситуацию, — подчеркнула рижанка.
Она также призвала не сводить обсуждение социальных проблем к языковому вопросу.
— Если мы будем спорить лишь о том, на каком языке говорить — по-русски или по-латышски, — мы ничего не добьемся. Я могу выступать и на латышском, и на русском. В этом и заключается наша сила. Не нужно делить людей по национальности. Когда приходят счета за квартиру, они не спрашивают, какой ты национальности и на каком языке говоришь, — отметила жительница Дрейлини.
Организовывая этот митинг, политическая партия призывает пересмотреть размер платы за пользование муниципальным жильем, опубликовать понятную и прозрачную методику ее расчета, чтобы каждому жителю было ясно, из чего складывается итоговая сумма.
Кроме того, «Стабильности!» предлагает расширить круг лиц, имеющих право на льготы, оценить социальные последствия введения новой платы и возможный рост задолженности по аренде, а также организовать встречу с представителями жителей муниципальных домов, чтобы выслушать их мнение и совместно найти справедливое решение.
Как сообщалось ранее, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону об аренде жилых помещений, предусматривающие продление срока переоформления бессрочных договоров аренды муниципального жилья на срочные.
Ко второму чтению была подана лишь одна поправка — от Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям. Она предусматривает, что если по состоянию на 1 июля 2026 года арендатор проживает в муниципальной квартире по бессрочному договору, самоуправление направит ему уведомление о сроке действия нового договора в соответствии со своими правилами.
Судебные дела, начатые до 30 июня 2026 года по вопросам сроков действия договоров аренды, будут продолжены по прежним нормам.
Поправками предлагается уточнить переходные положения Закона об аренде жилых помещений, четко установив, что они распространяются на все бессрочные договоры аренды муниципального жилья независимо от того, были ли они заключены в рамках оказания помощи в решении жилищного вопроса. Одновременно предлагается предоставить самоуправлениям больше времени для переоформления таких договоров, продлив срок до 31 декабря 2028 года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее регулирование создает риск того, что самоуправления, особенно Рига, не успеют завершить переоформление договоров в ранее установленный срок из-за большого количества бессрочных договоров и длительности процедуры. Поправки направлены на снижение административной нагрузки и риска судебных разбирательств, одновременно обеспечивая арендаторам более понятные условия.
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