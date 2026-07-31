Выступая на акции протеста, лидер фракции «Стабильности!» в Рижской думе Андрей Козлов заявил, что изменить ситуацию можно только совместными усилиями жителей. «Только вместе мы сила, и только вместе мы реально можем что-то изменить, — подчеркнул он. По словам Козлова, сегодня тысячи людей живут в постоянной тревоге за свое будущее. -Тысячи людей, которые десятилетиями честно работали, создавали здесь семьи, теперь задаются вопросом: смогут ли они завтра вообще жить в собственной квартире?»

Политик раскритиковал планы по повышению платы за муниципальное жилье и переходу на срочные договоры аренды. По его мнению, власти не дают ответа на главный вопрос — как в новых условиях будут жить наиболее уязвимые категории населения. «Нам говорят, что плата должна расти, что бессрочные договоры должны исчезнуть. Но нам не отвечают на главный вопрос: как дальше жить пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким родителям? Тем, кто уже сегодня не может платить все больше и больше, — отметил Козлов. — Нас постоянно пытаются разделить на русских и латышей, на молодых и пенсионеров. Хотя это наша общая проблема, которую мы должны решать вместе. Когда приходят счета за квартиру, они не спрашивают, на каком языке ты говоришь и какой ты национальности, — сказал он.