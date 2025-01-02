Изменяется режим работы всех отделов УДГМ: как по-новому?

Данные изменения вводятся с целью оптимизации рабочего времени подразделений, адаптации их к текущим тенденциям потока клиентов.

В дальнейшем рижские отделения будут работать по понедельникам, вторникам, четвергам с 8:00 до 16:00.

По средам отделения будут работать с 10:00 до 18:00, а по пятницам — с 8:00 до 15:30.

В остальных территориальных управлениях понедельник, вторник, среда, четверг будет работать с 8.00 до 16.00, а в пятницу с 8.00 до 15.30.

В Ливаны принимать посетителей будут по средам с 9 часов утра до 13.00, а в Краславе - по средам с 9.00 до 15.30. В Сигулде и Смилтене режим работы администрации останется без изменений.