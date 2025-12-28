Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Историк Имантс Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть

28 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

LETA

В цикле интервью Tuvplānā на портале 1188.lv принял участие Имантс Ланцманис - историк, искусствовед, многолетний директор музея Рундальского дворца, восстановивший этот памятник архитектуры. Одной из тем беседы была Россия.

Ланцманис считает, что нам не нужно бояться вероятного нападения России, поскольку, по его мнению, это слишком бедная страна, она находится на грани банкротства и не может вторгнуться ни в одну из стран НАТО.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, против русских культивируется осознанная ненависть: "Я по-прежнему говорю на русском, если ко мне обращаются по-русски, но в то же время русская душа... они очень сильно подчинены власти, злой власти, которая в данный момент так же, как Ленин, Сталин... они подчинены ей, это гипноз. Это полное зомбирование таким драматическим массовым образом. Мне жаль русского народа, который Путин по сути уже погубил".

