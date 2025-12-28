Историк Имантс Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть

Ланцманис считает, что нам не нужно бояться вероятного нападения России, поскольку, по его мнению, это слишком бедная страна, она находится на грани банкротства и не может вторгнуться ни в одну из стран НАТО.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, против русских культивируется осознанная ненависть: "Я по-прежнему говорю на русском, если ко мне обращаются по-русски, но в то же время русская душа... они очень сильно подчинены власти, злой власти, которая в данный момент так же, как Ленин, Сталин... они подчинены ей, это гипноз. Это полное зомбирование таким драматическим массовым образом. Мне жаль русского народа, который Путин по сути уже погубил".