Дарио Амодеи, глава Anthropic, разработчика Claude, еще в июне предупреждал, что в течение года-двух ИИ совершит качественный рывок и превратится в угрозу, которой придется противостоять на государственном уровне.

«В последние месяцы появились неоспоримые свидетельства невероятной мощи искусственного интеллекта и вытекающих из этого рисков. Кибербезопасность уже под вопросом. Не за горами биологическая угроза, а следом — и самостоятельность искусственного интеллекта», — написал Амодеи в июньском эссе.

«Пришло время перейти к серьезному и обязательному регулированию искусственного интеллекта», — предупредил он и предложил ввести строгий надзор за безопасностью — и не уровне авиации или лекарств, а значительно строже — как за оборотом радиоактивных материалов.