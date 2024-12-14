Хотел помочь маме и устроил ДТП: происшествие в Пурвциемсе

Шофер автомобиля Toyota Эдгар, попавший в эту аварию, рассказал, что все произошло молниеносно, но смог подробно восстановить ход событий.

"Я ехал по улице Илукстес на машине Bolt, переехал через [перекресток], и сразу на меня в лоб наехала Audi. Судя по тому, что я понял, было похоже, что он пытался обогнать машины, стоящие на перекрестке, и заехал на мою полосу", - рассказывает Эдгар.

Виновник ДТП - молодой парень по имени Артем. Он управлял серебристой Audi. Версия Артема о том, как произошло столкновение, точно совпадает с рассказом Эдгара.

Зачем же Артем сел за руль, при том что у него нет водительских прав? "Прав нет, есть учебные. Мама попросила машину на другую стоянку перегнать", - говорит он.

У Артема теперь начались изрядные неприятности - как финансовые, так и юридические. Скорее всего, парню и его семье предстоят большие расходы, так как он вызвал эту аварию и ехал без прав. Придется потратиться и на ремонт своей машины, и возместить ущерб, причиненный предприятию Bolt Drive. Убытки компании по прокату автомобилей покроет страховка, но потраченные средства все равно в результате будут взысканы с виновника ДТП.