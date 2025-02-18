Главная проблема в сфере сельского хозяйства… бюрократия! Силиня встретилась с министром Краузе

Tiekoties šorīt ar zemkopības ministru @ArmandsKrauze pārrunājām šī gada būtiskākās prioritātes:

Birokrātijas mazināšanu – lauksaimniecības informācijas sistēmu sinhronizāciju, pārbaužu un atskaišu skaitu samazināšanu;

Ekonomikas izaugsmes veicināšanu – atbalstu Latvijas… pic.twitter.com/pZi4Tpm8iQ — Evika Siliņa (@EvikaSilina) February 18, 2025

Также Силиня считает приоритетами Минземледелия содействие экономическому развитию через поддержку латвийских производителей продуктов питания, увеличение количества инновационных продуктов и повышение производительности, исследования в сфере сельского хозяйства.

Еще одним приоритетом является снижение влияния геополитической ситуации на латвийских фермеров путем содействия экспортным возможностям и конкурентоспособности при разработке общей европейской сельскохозяйственной политики на период 2028-2034 гг.

Силиня еще не обсуждала приоритеты на этот год с министром иностранных дел Байбой Браже.

Премьер планирует завершить переговоры с министрами на этой неделе, после чего объявит о планах дальнейшей работы правительства и возможных изменениях в составе министров.