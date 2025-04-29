Генерал Москалик, погибший при взрыве, отвечал за подготовку материалов для Путина

«С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — говорится в публикации.

Генерал-лейтенант Москалик отвечал за подготовку материалов для президента Владимира Путина и министра обороны, сказано в некрологе, подписанном в том числе главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

25 апреля возле дома Москалика был взорван автомобиль, 59-летний генерал погиб на месте. 27 апреля Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о теракте 42-летнего Игната Кузина имеющего вид на жительство на Украине.

Как утверждает ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, «компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области».

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинскую разведку, не упомянув о взрыве автомобиля, в результате которого погиб Москалик, обратило внимание агентство Reuters.

«Глава внешней разведки Украины доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава вооруженных сил России. Правосудие неизбежно восторжествует», — цитирует издание Зеленского.