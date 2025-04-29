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Генерал Москалик, погибший при взрыве, отвечал за подготовку материалов для Путина

© BBC 29 апреля, 2025 10:47

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Погибший при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе замначальника Главного оперативного управления российского Генштаба Ярослав Москалик отвечал за мониторинг обстановки на войне в Украине, следует из некролога, опубликованного Минобороны в ведомственной газете «Красная звезда».

«С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — говорится в публикации.

Генерал-лейтенант Москалик отвечал за подготовку материалов для президента Владимира Путина и министра обороны, сказано в некрологе, подписанном в том числе главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

25 апреля возле дома Москалика был взорван автомобиль, 59-летний генерал погиб на месте. 27 апреля Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о теракте 42-летнего Игната Кузина имеющего вид на жительство на Украине.

Как утверждает ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, «компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области».
28 апреля президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинскую разведку, не упомянув о взрыве автомобиля, в результате которого погиб Москалик, обратило внимание агентство Reuters.

«Глава внешней разведки Украины доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава вооруженных сил России. Правосудие неизбежно восторжествует», — цитирует издание Зеленского.

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