Ситуация из комичной и непонятной превратилась в трагикомичную. Эрик Стендзениекс саркастически прокомментировал обещанный правительством «быстрый перезапуск» в соцсети X:

«Фантастический рестарт. Парень из Цесиса почитал Твиттер и по личным причинам отказался от поста министра образования, Эвика почувствовала себя нехорошо и не будет встречаться с будущими министрами, Пинто вспомнила голубые глаза своего дедушки в ловушке для птиц… Мне кажется, распылённый над Латвией LSD работает отлично, он качественный.»

Пользователи X, похоже, только этого и ждали, ведь это ещё один повод высмеять правительство, которое уже долгое время не справляется со своими задачами. Всё это могло бы быть смешным, если бы на самом деле не было таким грустным, и не наносило серьёзный ущерб стране и каждому её жителю.

Подозрительным кажется не только внезапное изменение личных обстоятельств Розенберга, но и болезнь Силини в момент, когда требуются быстрые и решительные действия.

«Нужно ехать к шаманам. Кто-то точно сглазил. Кариньш говорил, что Силиня – самая умная в стране (после него, конечно), в Сейме за её команду проголосовали…», - припоминают слова прошлого премьер-министра пользователи социальных сетей.