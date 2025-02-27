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«Фантастический рестарт»: Стендзениекс заподозрил, что на решения правительства влияют наркотики

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 16:06

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Последние недели, в связи с напряжённой ситуацией в правительстве, выдались чуть ли не драматическими. Министров уволили, на их места временно назначили других, но самый перспективный кандидат на пост министра бросил всё и отказался от предложенной должности.

Ситуация из комичной и непонятной превратилась в трагикомичную. Эрик Стендзениекс саркастически прокомментировал обещанный правительством «быстрый перезапуск» в соцсети X:

«Фантастический рестарт. Парень из Цесиса почитал Твиттер и по личным причинам отказался от поста министра образования, Эвика почувствовала себя нехорошо и не будет встречаться с будущими министрами, Пинто вспомнила голубые глаза своего дедушки в ловушке для птиц… Мне кажется, распылённый над Латвией LSD работает отлично, он качественный.»

Пользователи X, похоже, только этого и ждали, ведь это ещё один повод высмеять правительство, которое уже долгое время не справляется со своими задачами. Всё это могло бы быть смешным, если бы на самом деле не было таким грустным, и не наносило серьёзный ущерб стране и каждому её жителю.

Подозрительным кажется не только внезапное изменение личных обстоятельств Розенберга, но и болезнь Силини в момент, когда требуются быстрые и решительные действия.

«Нужно ехать к шаманам. Кто-то точно сглазил. Кариньш говорил, что Силиня – самая умная в стране (после него, конечно), в Сейме за её команду проголосовали…», - припоминают слова прошлого премьер-министра пользователи социальных сетей. 

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«Надоело доказывать, что я не мусор»: для учителя латышского языковая проверка стала плевком в лицо

Важно 18:07

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Умер один из «крутых парней» Голливуда, двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен

История и культура 18:05

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Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Хэкмену было 95 лет, его жене 63. Актер дважды получил премию «Оскар»: за роль в криминальном боевике о наркоторговцах «Французский связной» (1971) и в вестерне 1992 года «Непрощенный».

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«Мне стало плохо, доехала до больницы»: пациентка шокирована стоимостью парковки в больнице Страдиня

Важно 18:01

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В соцсетях появился рассказ о том, как женщина, обратившаяся за срочной медицинской помощью в больницу Страдиня была вынуждена заплатить не маленькую сумму денег за парковку на территории больницы, пишет la.lv.

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Не укладываются в бюджет: аппетиты строителей корпуса инфектологии превзошли ожидания больницы

Новости Латвии 17:52

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На строительство корпуса инфектологии и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) доступно 80 млн евро, однако самое дешевое предложение строителей превышает эту сумму на 6 млн евро, сообщили в беседе со СМИ представители РВКУБ.

На строительство корпуса инфектологии и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) доступно 80 млн евро, однако самое дешевое предложение строителей превышает эту сумму на 6 млн евро, сообщили в беседе со СМИ представители РВКУБ.

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Латвиец приговорен к 15 годам тюрьмы в Зимбабве: условия там далеко не райские

Важно 17:38

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ЧП и криминал 0 комментариев

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Поскольку договор между российским газовым концерном «Газпром» и литовской газотранспортной компанией Amber Grid о транзите газа через Литву в Калининградскую область России истекает в конце этого года, литовский президент Гитанас Науседа не видит причин, по которым его нельзя продлить.

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