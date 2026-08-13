Многие болгарские источники считали столицу Софию главным фаворитом в борьбе за право принять конкурс, однако в заявлении на своем сайте организаторы из Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что выбор пал на Бургас, поскольку он предлагает «поклонникам Евровидения по-настоящему уникальную площадку для крупнейшего в мире живого музыкального события».

По данным EBU, «четвертый по величине город Болгарии заработал прочную репутацию благодаря своим пляжам, паркам, насыщенной культурной жизни и ярким летним событиям, а также опыту проведения музыкальных, художественных и международных культурных мероприятий».