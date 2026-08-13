Впервые конкурс пройдет в Болгарии после исторической победы DARA с композицией «Bangaranga» на нынешнем «Евровидении» в Вене в мае.
Многие болгарские источники считали столицу Софию главным фаворитом в борьбе за право принять конкурс, однако в заявлении на своем сайте организаторы из Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что выбор пал на Бургас, поскольку он предлагает «поклонникам Евровидения по-настоящему уникальную площадку для крупнейшего в мире живого музыкального события».
По данным EBU, «четвертый по величине город Болгарии заработал прочную репутацию благодаря своим пляжам, паркам, насыщенной культурной жизни и ярким летним событиям, а также опыту проведения музыкальных, художественных и международных культурных мероприятий».
Директор конкурса песни «Евровидение» Мартин Грин заявил: «Мы рады, что именно Бургас станет городом-хозяином конкурса песни «Евровидение-2027»».
«Поскольку это первый в истории конкурс Евровидение, который пройдет в Болгарии, мы хотим создать нечто по-настоящему болгарское и в то же время безошибочно узнаваемое как Евровидение – праздник, который объединяет людей через музыку», – добавил он.
Гранд-финал 71-го конкурса песни «Евровидение» состоится в субботу, 15 мая, а два полуфинала пройдут во вторник, 11 мая, и в четверг, 13 мая.
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