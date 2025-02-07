«Это не мода — это безумие»: почему так много людей беспокоятся о «платье» Бьянки Цензори на «Грэмми»

В минувшее воскресенье состоялась церемония вручения премии "Грэмми", но масштабная победа Кендрика Ламара и Дрейка, а также победа Бейонсе в номинации "Альбом года" были выходкой рэппера Канье Йе Уэста и его жены Бьянки Цензори на красной дорожке.

Момент, который затмил все музыкальные достижения, произошел, когда с каменным лицом и в полном облачении Йе навис над 30-летней австралийской моделью, а она сбросила свою большую шубу, чтобы показать облегающий, прозрачный наряд - по сути, обнажив все свое голое тело. В тот момент буквально ничего не осталось для воображения.

Интернет пришел в ярость. Одни увидели в этом отсылку к обложке его альбома "Vultures", другие сочли, что Йе есть Йе и все это "перфоманс", а более обеспокоенные пользователи социальных сетей выразили возмущение.

Вот некоторые комментарии в соцсетях:

"Это безумие... Это не высокая мода. Это не мода",

"Если кто-то не дает согласия на то, чтобы увидеть вас обнаженным...., это называется неприличным обнажением и является преступлением. Я никогда не давал согласия на то, чтобы видеть эту женщину обнаженной, и я уверен, что многие люди с детьми тоже не давали такого согласия. Это очень тревожно".

Никаких юридических последствий у этой выходки на "Грэмми" не будет, поскольку ежегодная церемония награждения является частным мероприятием, и никто из участников шоу не обращался в полицию с жалобой.

Йе высказался на сайте X по поводу платья в стиле NSFW ("не смотрите на это в офисе"), похвалив свою "умную, талантливую, смелую и горячую" жену. Он добавил: "Люди спрашивают, как бы отнеслась к этому твоя мама. Вы не знаете мою маму". Он также защитил этот шаг в серии сторис в Instagram, где поделился скриншотами поисковых трендов Google (с более чем пятью миллионами поисковых запросов на имя Цензори) и подписью "WE BEAT THE GRAMMIES".

Конечно, ни для кого не секрет, что и Йе, и Цензори используют свои публичные выступления как театральные шоу, подыгрывая папарацци и стремясь к скандальным заявлениям. По сути, это их бренд, и Цензори бесчисленное количество раз фотографировали в откровенных нарядах на публике.

В большинстве случаев это выглядит как отчаянная радикальная тактика, направленная на то, чтобы попасть в заголовки газет; иногда это приводит к правовым последствиям - как в прошлом году в Венеции, где она потерпела фиаско с водным такси, и во Франции, где ей грозило тюремное заключение за шопинг по Парижу в одних только колготках.

Только в прошлом месяце Йе поделился фотографией Цензори на кухне в прозрачном купальнике и черной латексной маске на голове. Это изображение вызвало широкую критику со стороны его подписчиков.

"Твои посты вызывают беспокойство", - написал один из подписчиков, в то время как другие выразили опасение, что Цензори лишают свободы действий.

Фото Цензори на кухне Instagram @kanyewest

Учитывая их прошлые выходки, случай с "Грэмми" становится очевидным, граничащим с банальностью: целью было привлечь к себе внимание. И они выиграли.

Однако произошедшее подтолкндол к более широкому разговору о том, насколько Йе контролирует выбор одежды своей жены. Эти опасения удвоились, когда скандальный рэпер намекнул, что бесполезное платье вскоре может быть выставлено на продажу за сотни долларов через его бренд Yeezy. Другой прозрачный купальник Цензори для вечера Grammy (см. ниже) уже доступен для покупки на сайте Yeezy.