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Это не честно! Браже выступает против решения США лишить Латвию полного доступа к новейшим технологиям

Редакция PRESS 17 января, 2025 12:52

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LETA

Уходящая администрация Байдена лишила Латвию доступа к новейшим технологиям, об это в Твиттере/X сообщила министр иностранных дел Байба Браже.

«Латвия, Эстония и Литва обеспокоены решением администрации США исключить несколько стран из параграфа к дополнению № 5 к части 740 Рамочной программы США по распространению искусственного интеллекта.

Это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС и подорвать развитие наших национальных экосистем ИИ. Мы готовы работать с Европейской комиссией и администрацией США для решения наших проблем», - говорится в заявлении МИД.

Список стран, которые не столкнутся с ограничениями, охватывает только 10 из 27 его членов, а именно Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Испанию и Швецию. Новая структура создает трехуровневую иерархию лицензирования. Привилегированные страны, такие как 10 стран ЕС, смогут приобретать чипы ИИ, включая самые мощные, без ограничений.

Большинство стран, включая Латвию, попадают в средний уровень, подпадая под ограничения экспортного лицензирования на то, сколько вычислительной мощности они могут получить. А есть страны, которые вовсе не смогут покупать чипы ИИ у США, включая очевидных кандидатов, таких как Китай и Россия.

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