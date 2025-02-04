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Это хорошо или плохо? Население Британии впервые в истории больше, чем у Франции — за счёт кого?

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 13:39

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Центральное статистическое бюро Великобритании сообщило, что впервые за все время ведения статистики численность населения Объединенного Королевства превысило численность населения Франции.

Согласно публикации The Guardian, в 2023 году в Великобритании проживало 68,3 миллиона человек, в то время как во Франции – 68,2 миллиона. Предполагается, что 2032 году население королевства составит 72,5 миллиона человек.

Примечательно, что этот показатель достигнут исключительно за счет миграции – естественный прирост населения стремится к нулю. Предполагается, что в ближайшие десять лет в Великобританию переберутся еще 4,9 миллиона человек.

Пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что правительство намерено снизить “ошеломляюще высокий” уровень иммиграции, однако не намерено вводить жесткий потолок. Консерваторы называют такую позицию неприемлемой, требуя введения потолка. Представитель премьера заявил, что "установление произвольного потолка, как это делали предыдущие правительства, не является лучшим способом значительного сокращения миграции".

Прогнозируется, что уровень чистой миграции в Великобританию составит в среднем 340 000 человек в год, начиная с середины 2028 года, что ниже нынешнего уровня.

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