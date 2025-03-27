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Есть объективная причина: депутату Пучке продлили срок прохождения проверки на знание госязыка

Редакция PRESS 27 марта, 2025 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила продлить срок прохождения проверки на знание латышского языка депутату партии "За стабильность" Виктору Пучке, сообщил журналистам после закрытого заседания комиссии ее глава Янис Вуцанс.

Комиссия получила заявление Пучки о том, что депутат находится на больничном уже полтора месяца. Вуцанс отметил, что после консультации с юристами Сейма комиссия решила продлить срок прохождения проверки.

Это означает, что Пучка должен будет пройти языковую проверку в течение полутора месяцев после того, как ему будет закрыт лист нетрудоспособности, пояснил Вуцанс.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям проинформирует президиум парламента о решении, отдельное решение Сейма не требуется.

Лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов ранее пояснил агентству ЛЕТА, что у Пучки переломы ног.

31 октября прошлого года Сейм постановил отправить Пучку на проверку уровня владения государственным языком. Проверку не позднее чем в течение пяти месяцев после принятия решения депутат должен был пройти в Государственном центре содержания образования. В этот срок проверка может проводиться не более двух раз.

В случае, если будет констатировано, что знание депутатом государственного языка не соответствует установленному нормативными актами уровню или депутат в установленный срок не явится на проверку, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в течение 15 дней представит в Сейм проект решения об исключении депутата из состава Сейма.

До сих пор Пучка проверку не проходил, признал ранее Росликов.

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