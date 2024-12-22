ЕС планирует новый пакет санкций против России

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года. Подготовительная работа над ним уже началась, сообщил в воскресенье, 22 декабря, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Это будет уже 16-й пакет санкций. Как отметили дипломаты ЕС, меры направлены на то, чтобы "послать ясный сигнал Москве". В рамках пакета предусмотрены штрафные меры против конкретных секторов российской экономики, "которые до сих пор не затрагивались или затрагивались в недостаточной мере".

Кроме того, в новый пакет войдут дополнительные санкции против физических лиц и организаций, которые считаются "пропагандистами российского режима" и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Санкции за шпионаж и дезинформацию

Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей также планируют ввести запреты на въезд и замораживание активов для лиц, причастных к шпионажу в пользу России и проведению дезинформационных кампаний, включая те, которые нацелены против Германии.

В то же время в Брюсселе признают сложность отслеживания причастности таких лиц к "гибридным атакам" со стороны России и сбора соответствующих доказательств. В связи с этим пока не решено, будут ли 24 февраля одобрены и санкции за шпионаж и дезинформацию, отмечает Welt am Sonntag.