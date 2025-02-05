Домоуправление хочет переставить мусорные контейнеры под окна. Жильцы в шоке!



Жилец Дзинтарс объясняет причины предлагаемого изменения расположения контейнеров: не только сборщики мусора не могут добраться до контейнеров, но было замечено, что контейнерами пользуются жители других домов.

Самым большим потрясением для жителей стало потенциальное место расположения новых мусорных контейнеров - его выбрали прямо перед окнами домов. Управляющий домом, Rīgas namu pārvaldnieks, объясняет, что найти подходящее место для установки подземных контейнеров было не так просто - предложенное место оказалось единственным, где это можно было сделать.

Более чистая окружающая среда, меньше запаха и меньше места - вот лишь некоторые преимущества подземных контейнеров для отходов! Как уже говорилось, пока неясно, что решат жители Латгальской улицы. Результаты опроса находятся в стадии подготовки. Если большинство жителей выскажется против, то подземные контейнеры для мусора установлены не будут.