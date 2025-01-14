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Доступность

До и после: как создать стильную гостиную в арендованной квартире

Редакция PRESS 14 января, 2025 17:09

Для настроения 0 комментариев

В квартире, которую делят несколько съёмщиков, часто уделяют больше внимания обустройству своих спален, оставляя как гостиную на второй план. Дизайнер интерьеров делится советами по доступным и креативным решениям, которые помогут преобразить общие пространства.

Три девушки, недавно окончившие университет, в начале лета арендовали квартиру, где они красиво обставили почти все комнаты, но гостиная осталась почти не тронутой. Здесь была разрозненная мебель от друзей и знакомых, не хватало естественного света, и комната казалась тёмной и неуютной. В результате кухня стала основным местом для приёма гостей и общения.

Так было до, на фото вверху - после.

Больше возможностей для хранения

Дизайнер интерьеров поставила перед собой задачу создать в гостиной несколько решений для хранения, так как в комнате не хватало места для вещей, и многое хранилось в спальнях девушек. Она скомбинировала различные варианты шкафов. Были добавлены системы хранения с дверцами и без них. Дизайнер предложила использовать ящики и органайзеры на полках. Это поможет упорядоченно хранить мелочи, максимально эффективно используя доступное пространство. Для удобства дизайнер порекомендовала фетровые ящики, чтобы все вещи были легко доступны.

«За диваном, на стене установили полку, что добавило дополнительное пространство для хранения и объединила диван с телевизором. На полке можно поставить стаканы, декор или другие мелочи», – говорит дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войтикунска.

Для удобства дизайнер также предусмотрела специальное место для зарядки мобильных устройств рядом с полкой, чтобы провода оставались аккуратно организованными. Для этого она использовала коробки и органайзеры для проводов.

Продуманное освещение

В комнате важно иметь несколько источников света, ведь освещение играет ключевую роль в гостиной, создавая уютную атмосферу. Грамотно подобранное освещение может преобразить пространство, сделав его уютным, подчеркнув дизайн комнаты и задав нужный тон – будь то теплый и расслабляющий или яркий и энергичный.

До...

Маленькие светильники, настольные лампы, торшеры или точечное освещение, прекрасно подходят для создания уюта и мягких акцентов в комнате. Они способствуют созданию гостеприимной обстановки, особенно в вечерние часы. Эти светильники также добавляют многослойности освещению комнаты, выполняя как функциональные задачи – например, для чтения или работы, – так и создавая общий эффект умиротворенности и комфорта.

Минусы в плюсы

Как многим в Латвии известно, в старых зданиях особенности, которые придают дому шарм, могут стать серьезным вызовом при ремонте. Например, часто неровные полы и углы, разные выступы и другие особенности.

...и после.

«Эти особенности заставляют искать креативные решения, чтобы сделать комнату одновременно функциональной и эстетичной, сохранив её уникальный характер. Одним из таких решений стало превращение ниши в шкаф с полками, которая визуально выглядит как встроенная. Эффект усилили благодаря темно-зеленому тону стен», — рассказывает дизайнер интерьеров.

Она также напоминает, что ковер — это отличное решение, которое помогает справиться с неровностью и скрипучими полами. Ковёр поглощает звуки, добавляет стабильности, сглаживая неровности, и сохраняет тепло. Кроме того, он служит завершающим штрихом, который объединяет интерьер комнаты, делая пространство более уютным и комфортным.

 

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