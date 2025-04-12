В ведомстве разъясняют, что атомную энергию часто считают привлекательным источником электроэнергии, поскольку она позволяет вырабатывать ее в большом количестве при низком уровне выбросов парниковых газов и помогает бороться таким образом с изменениями климата. В отличие от энергии солнца или ветра, атомная энергетика не зависит от погодных условий.

Однако, согласно стратегии, несмотря на эти преимущества, ядерная энергия для Латвии не подходит по ряду причин.

Во-первых, создание инфраструктуры для нее требует значительных вложений и длительного строительства, а это может быть экономически невыгодно, если учесть масштабы Латвии и спрос на электроэнергию.

Во-вторых, возникают вопросы о безопасной утилизации радиоактивных отходов и потенциальном риске аварий. К тому же у Латвии есть многообещающие возможности развивать возобновляемые энергоресурсы, в частности, энергию ветра, солнца и биомассы.

В-третьих, необходимым сырьем для выработки атомной энергии является уран, значительных месторождений которого в Латвии нет, поэтому его пришлось бы импортировать, а это ослабляет энергетическую независимость страны.

Как заявляют в министерстве, Латвии до 2050 года более выгодно сосредоточиться на увеличении мощностей возобновляемых источников энергии и улучшении энергоэффективности.