Диетологи вновь начинают советовать ржаной хлеб. Почему?

23 января, 2026 09:21

Азбука здоровья

Хлеб — самая простая еда на свете. Так нам всегда казалось. Мука, вода, соль, дрожжи. Четыре ингредиента, максимум пять. Но стоит взять в руки обычный батон из супермаркета и перевернуть упаковку — и простота исчезает. В списке уже не четыре пункта, а восемнадцать. Иногда — девятнадцать. Названия длинные, незнакомые, будто из инструкции к стиральной машине.

И тут возникает странное ощущение: этот хлеб как будто не пекли, а собирали.

Современный магазинный хлеб делают так, чтобы он был удобным. Чтобы всегда оставался мягким. Чтобы не крошился. Чтобы спокойно лежал на полке неделями и выглядел одинаково в любой стране. Для этого его «поддерживают» — добавками, улучшителями, стабилизаторами, сахарами и жирами. В итоге хлеб может не меняться очень долго. Ни запаха времени, ни намёка на черствость. Он просто… есть.

Многих это устраивает. Но именно здесь всё чаще появляется другой вопрос — а должен ли хлеб быть вечным?

На этом фоне диетологи всё чаще вспоминают про ржаной хлеб. Не потому что он модный или «из прошлого», а потому что с ним сложнее провернуть фокус с вечной свежестью. Рожь плотная, кисловатая, упрямая. Она хуже поддаётся ускоренной технологии, быстрее портится и не любит длинные списки ингредиентов. Такой хлеб тяжелее, менее воздушный, иногда кислит — и именно поэтому ведёт себя как обычная еда, а не как продукт длительного хранения.

Важно и другое: проблема вовсе не в белом хлебе. Он не враг и не зло. Всё решает не цвет, а степень обработки. Хлеб из муки, воды, закваски и соли остаётся хлебом, каким бы он ни был на вид. А вот когда состав занимает половину этикетки, возникает ощущение, что перед вами уже не еда, а компромисс между вкусом, логистикой и сроком годности.

Выбор у полки на самом деле проще, чем кажется. Короткий состав — хороший знак. Хлеб, который со временем черствеет, ведёт себя честно. Лёгкая кислинка — не дефект, а след ферментации. А громкие слова на упаковке ничего не гарантируют.

Хлеб — мелочь. Мы едим его почти каждый день и редко о нём думаем.
Но иногда стоит задать себе один простой вопрос:
почему этот хлеб так старается никогда не стареть?
 
 

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?
Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

0 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

Юридическая консультация 0 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

Животные 0 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Мир 0 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Мир 0 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Важно 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

