Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова (1)

23 января, 2026

1 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал культуролог и политолог Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Ханов, сославшись на статью в журнале The economists (подробнее об этой статье тут) заявил, что русских отчуждают от медийного пространства Латвии и вообще от идеи государства, как общего пространства действия.

"The economists считает, что это (закрытие LR4 и другие действия против русскоязычных - ком. press.lv) было ошибкой. И те, кто совершил эту ошибку, скорее всего не поплатятся за это, поскольку это был политический заказ. Заказ националистической идеологии, которая разрушает, по моему мнению, государственность и стабильность Латвии", - заявил в передаче Ханов.

Он отметил, что у нас всё больше и больше происходит разделение общества по этническому признаку.

"Я бы даже сказал, что можно говорить, скажем, о параллельных пространствах в рамках некоего такого этнографического пространства", - завил Ханов.

На что главный дерусификатор Латвии Ланга у себя в Твиттере/X заявила следующее: Ханов

  • "не понимает Сатверсме и принципов основания национального государства,
  • выдаёт национальные цели за националистические так же как коммунисты во время СССР всё время боролись с "буржуазным национализмом".
  • фантазирует о интернационализме, как желаемой модели государство и поучает Латвию, что и как делать;
  • манипулирует названием The Economist, но делает вид, что не знает, что автором отвратительной и несправедливой статьи против латышей является российский империалист Аркадий Островский (ходят слухи в кулуарах Старой Риги, что Островский также встречался с Авеном);
  • даже представить себе не может, что русские могут слушать и воспринимать СМИ на латышском языке — это признак имперской высокомерия;
  • лжет о том, что латышский язык не находится под угрозой, игнорирует факт русификации и существование языковой конкуренции. Защита латышского языка — это фетиш!
  • использует термин «русскоязычные», введенный Кремлем;
  • лжет о том, что русские в Латвии — это «национальное меньшинство», которое государство должно защищать… были ли русские в Украине, убивающие в Буче, тоже «национальным меньшинством», Ханов?".

 

 

