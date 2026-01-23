Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Успешный год для пенсионных планов: латвийцев склоняют к инвестициям

© LETA 23 января, 2026 10:56

Новости Латвии 0 комментариев

Прошлый год стал еще одним успешным годом на рынках акций, что положительно отразилось, в том числе, на результатах пенсионных планов второго уровня Латвии.

В прошлом году три 100%-но активных пенсионных плана показали рост выше 9%: индексный план "CBL" (9,82%), инвестиционный план устойчивых возможностей "CBL" (9,19%) и "INVL Максимальный 16+" (9,04%), свидетельствуют данные Manapensija.lv.

Отметим, что доходность в 9,48% показал также 50%-ный активный план, которым теперь управляет "CBL Asset Management". В прошлом году у этого плана сменился управляющий, ранее им занимался пенсионный управляющий "Signet".

Наименее прибыльным среди 100%-но активных планов оказался "Luminor Indekss+ 16-48" (2,10%). Для сравнения: глобальный индексный фонд "Vanguard" (ISIN: IE00BK5BQT80) в прошлом году показал доходность 8,38%, свидетельствуют данные JustETF.com.

В Латвии за тот же период, согласно данным Центрального статистического управления, средняя инфляция составила 3,7%.

При этом важно подчеркнуть, что доходность пенсионных планов следует оценивать в течение длительного периода. Один год не отражает полной эффективности работы планов. То, что в один год какой-то план показал лучший результат, не означает, что он будет лучшим и в долгосрочной перспективе.

В то же время это не оправдывает игнорирование планов с доходностью существенно ниже средних показателей.

С 1 марта 2019 года, когда значительная часть 100%-но активных планов начала активное управление, к концу прошлого года двум планам удалось превысить доходность в 100% - индексному плану "SEB" (107%) и "Indexo Jauda 16-55" (101%). То есть за это время средства участников, находившиеся в планах на начальную дату, практически удвоились.

В последние годы спектр активных пенсионных планов расширился. Так, за последние три года наибольшую доходность показал индексный план "CBL" (64%) и индексный план "SEB" (61%).

Из планов низкого риска самую высокую доходность в прошлом году продемонстрировал "INVL Komforts 53+" - 6,3%, тогда как большинство низкорисковых планов работало с отдачей в пределах 4-5%.

В свою очередь, доходность пенсионных планов "Swedbank" "Stabilitāte" составила 2,92%, а "Indexo Konservatīvais 62+" - 1,84%. Важно учитывать, что в низкорисковых планах уровень риска снижается по мере приближения участников к пенсионному возрасту, что отражено и в названиях планов.

Чем ближе к пенсионному возрасту, тем важнее сохранять капитал надежным способом, без принятия избыточного риска, что, соответственно, ограничивает потенциал более высокой доходности.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

