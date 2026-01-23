Успешный год для пенсионных планов: латвийцев склоняют к инвестициям

В прошлом году три 100%-но активных пенсионных плана показали рост выше 9%: индексный план "CBL" (9,82%), инвестиционный план устойчивых возможностей "CBL" (9,19%) и "INVL Максимальный 16+" (9,04%), свидетельствуют данные Manapensija.lv.

Отметим, что доходность в 9,48% показал также 50%-ный активный план, которым теперь управляет "CBL Asset Management". В прошлом году у этого плана сменился управляющий, ранее им занимался пенсионный управляющий "Signet".

Наименее прибыльным среди 100%-но активных планов оказался "Luminor Indekss+ 16-48" (2,10%). Для сравнения: глобальный индексный фонд "Vanguard" (ISIN: IE00BK5BQT80) в прошлом году показал доходность 8,38%, свидетельствуют данные JustETF.com.

В Латвии за тот же период, согласно данным Центрального статистического управления, средняя инфляция составила 3,7%.

При этом важно подчеркнуть, что доходность пенсионных планов следует оценивать в течение длительного периода. Один год не отражает полной эффективности работы планов. То, что в один год какой-то план показал лучший результат, не означает, что он будет лучшим и в долгосрочной перспективе.

В то же время это не оправдывает игнорирование планов с доходностью существенно ниже средних показателей.

С 1 марта 2019 года, когда значительная часть 100%-но активных планов начала активное управление, к концу прошлого года двум планам удалось превысить доходность в 100% - индексному плану "SEB" (107%) и "Indexo Jauda 16-55" (101%). То есть за это время средства участников, находившиеся в планах на начальную дату, практически удвоились.

В последние годы спектр активных пенсионных планов расширился. Так, за последние три года наибольшую доходность показал индексный план "CBL" (64%) и индексный план "SEB" (61%).

Из планов низкого риска самую высокую доходность в прошлом году продемонстрировал "INVL Komforts 53+" - 6,3%, тогда как большинство низкорисковых планов работало с отдачей в пределах 4-5%.

В свою очередь, доходность пенсионных планов "Swedbank" "Stabilitāte" составила 2,92%, а "Indexo Konservatīvais 62+" - 1,84%. Важно учитывать, что в низкорисковых планах уровень риска снижается по мере приближения участников к пенсионному возрасту, что отражено и в названиях планов.

Чем ближе к пенсионному возрасту, тем важнее сохранять капитал надежным способом, без принятия избыточного риска, что, соответственно, ограничивает потенциал более высокой доходности.

