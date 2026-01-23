Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 января, 2026 08:20

Важно 0 комментариев

Вчера поздно вечером, в районе 20.30 на Островном мосту в Риге произошло крупное ДТП, об этом сообщили очевидцы в Фейсбуке в группе Ездуны и  Sadursme..lv.

Соответственно видео, скопление спецтехники наблюдалось на правой стороне моста по направлению к центру города. Официальных сообщений пока не было, по предварительным данным на мосту столкнулись не менее трех автомобилей, несколько человек было госпитализировано. 

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

Сегодня пройдут первые трёхсторонние переговоры РФ, Украины и США

В ближайшие часы делегация России вылетит в Абу-Даби для переговоров с Украиной при участии США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина с представителями Дональда Трампа.

Погода в пятницу: похолодания пока не будет?

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Латвии останется примерно такой же, как и ночью, и не превысит -3–8 градусов.

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста

В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста, сообщила LETA Государственная полиция.

