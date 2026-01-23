Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не смог решить проблемы за год: пассажирские перевозчики требуют отставки Швинки (1)

Редакция PRESS 23 января, 2026 13:50

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Пассажирские перевозчики обратились к премьер-министру Эвике Силине с просьбой отозвать с должности министра сообщения Атиса Швинку ("Прогрессивные"), отметив, что за год Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция (АТД) не смогли конструктивно решить накопившиеся проблемы в сфере пассажирских перевозок в маршрутной сети регионального значения, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

"Мы категорически против происходящего в сфере пассажирских перевозок и считаем своим долгом проинформировать премьер-министра о том, что политика ответственного министерства с утопическими решениями и экспериментами может иметь катастрофические последствия для отрасли. В первую очередь пострадают жители регионов, которым придется самим искать способы добраться до работы, врача и даже магазина", - заявил президент ассоциации Иво Ошениекс.

Он также отметил, что, например, план, согласно которому почти 50 единиц "транспорта по требованию" должны обслуживать четверть территории Латвии, нельзя воспринимать всерьез, как и предложение пересадить пассажиров на поезд, учитывая ограниченность железнодорожной сети в стране.

"Вместо того чтобы осмысленно и последовательно решать вопросы ценообразования в долгосрочных договорах и шаг за шагом стабилизировать ситуацию в отрасли с учетом роста расходов в стране, АТД предпочитает экспериментировать с населением и его мобильностью", - привел пример Ошениекс.

В ассоциации отметили: подавая осенью прошлого года предложения к бюджету текущего года, Министерство сообщения признало риск прекращения действующих договоров из-за недостаточного финансирования. Однако вместо того чтобы индексировать действующие договоры, что было бы дешевле, было запрошено финансирование на новые договоры с "соответствующей рынку зарплатой водителей". По словам ассоциации, это доказывает, что министр сознательно выбирает самый дорогой сценарий, ставя под угрозу платежеспособность действующих предприятий.

По мнению отрасли, сценарий "ждать неплатежеспособности перевозчиков и организовывать новые закупки" не обоснован с экономической и хозяйственной точки зрения. Новые перевозчики объективно будут требовать более высокого вознаграждения, отмечают в ассоциации, добавляя, что в последней закупке, организованной АТД, наблюдается значительный рост предложенной договорной цены - 1,37-1,82 евро за километр по сравнению со средней ценой по долгосрочным договорам 1,11 евро за километр.

"Это означает дополнительную нагрузку на госбюджет и одновременно риск прекращения услуг в регионах. Такие действия - позволить существующей системе рухнуть, чтобы на ее месте создать новую и более дорогую - следует признать злонамеренной растратой средств госбюджета и нарушением принципов хорошего управления", - отметили в ассоциации.

Пассажирские перевозчики также подчеркнули, что ассоциация и ее члены предлагали несколько решений, например, пересмотреть цены долгосрочных договоров в пределах допустимых законом о публичных закупках 10%, соответственно увеличив базу госбюджета, либо изменить порядок индексации, установив его ежегодно вместо действующего сейчас четырехлетнего цикла.

Кроме того, в ассоциации напомнили, что 7 января состоялась очередная встреча представителей отрасли с министром сообщения, на которой так и не были получены ответы на важные для отрасли вопросы. В ассоциации указывают на незаинтересованность министра в поиске диалога с отраслью. Об этом, по сообщению ассоциации, в том числе свидетельствует авторитарный стиль ведения переговоров министра сообщения и отношение к перевозчикам. "Стиль коммуникации министра сообщения и АТД на встречах с представителями отрасли основан на односторонних решениях, строгих требованиях и угрозах применения наказаний, а не на конструктивном диалоге", - отметили в ассоциации.

В ассоциации также отметили, что планируемое сокращение маршрутной сети на 16% по всей стране негативно скажется на доступности региональных соединений и мобильности населения, особенно в сельской местности. Существенно увеличится технический пробег перевозчиков, что повысит их расходы на "пустые" километры.

Как сообщалось, после встречи 7 января Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков сообщила, что пассажирские перевозчики регионального общественного транспорта повторно рассматривают возможность проведения акции протеста в связи с пересмотром долгосрочных договорных цен.

Комментарии (1)
