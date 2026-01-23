Погода в пятницу: похолодания пока не будет?

Небо будет облачным, местами солнечно и возможен легкий снег.

В Курземе будет дуть слабый или умеренный восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Риге рабочая неделя завершится преимущественно облачной погодой, значительных осадков не ожидается. При слабом или умеренном восточном ветре температура воздуха составит -5 градусов.

Погодные условия определяются юго-западной кромкой антициклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1018 гектопаскалей в районе Дьенбидкурземе до 1024 гектопаскалей в районе Алуксне.