Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Редакция PRESS 23 января, 2026 11:11

21 января сотрудники оперативного отдела Северного полицейского управления Рижской отделения  государственной полиции, патрулируя микрорайон Саркандаугава, около 12:15 заметили дым, идущий из многоквартирного дома в Риге, на улице Твайка.

Сотрудники полиции немедленно вошли в здание и выяснили, в какой квартире возник задымление. Открыв дверь квартиры, они увидели, что в квартире горят бытовые предметы.

Пока коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были в пути, сотрудник Государственной полиции вывел из упомянутой квартиры женщину, родившуюся в 1954 году, которая была дезориентирована из-за сильного задымления.

Тем временем другой сотрудник полиции, взяв воду из соседней квартиры, потушил огонь. Спасенная женщина была передана на попечение медиков.

Затем тушение пожара на месте происшествия взяли на себя сотрудники Государственной пожарной охраны, а полицейские помогали жителям эвакуироваться из квартир и лестничных клеток. Учитывая, что некоторые жители эвакуировались в легкой одежде и без зимней обуви, правоохранители предложили им воспользоваться полицейским транспортом, чтобы согреться.

Для выяснения причин возникновения пожара начато уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальные действия в соответствии со статьей 185, частью 2 Уголовного кодекса – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно совершено путем поджога. 

В условиях низкой температуры воздуха жители все чаще включают отопительные приборы и используют электрические обогреватели. Статистика вызовов Государственной пожарно-спасательной службы показывает, что количество пожаров, вызванных использованием неисправных или поврежденных отопительных приборов, растет. Также поступают звонки о пожарах, возникших из-за неосторожных действий.

Чтобы предотвратить трагические пожары, Государственная пожарно-спасательная служба призывает каждого жителя быть осторожным с собой и имеющимися у него устройствами, а также использовать их в соответствии с инструкциями производителя. Важно установить в доме дымовой извещатель и регулярно проверять его, чтобы в случае аварии он подал сигнал о задымлении и позволил людям эвакуироваться.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

