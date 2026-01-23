Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Сотрудники полиции немедленно вошли в здание и выяснили, в какой квартире возник задымление. Открыв дверь квартиры, они увидели, что в квартире горят бытовые предметы.

Пока коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были в пути, сотрудник Государственной полиции вывел из упомянутой квартиры женщину, родившуюся в 1954 году, которая была дезориентирована из-за сильного задымления.

Тем временем другой сотрудник полиции, взяв воду из соседней квартиры, потушил огонь. Спасенная женщина была передана на попечение медиков.

Затем тушение пожара на месте происшествия взяли на себя сотрудники Государственной пожарной охраны, а полицейские помогали жителям эвакуироваться из квартир и лестничных клеток. Учитывая, что некоторые жители эвакуировались в легкой одежде и без зимней обуви, правоохранители предложили им воспользоваться полицейским транспортом, чтобы согреться.

Для выяснения причин возникновения пожара начато уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальные действия в соответствии со статьей 185, частью 2 Уголовного кодекса – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно совершено путем поджога.

В условиях низкой температуры воздуха жители все чаще включают отопительные приборы и используют электрические обогреватели. Статистика вызовов Государственной пожарно-спасательной службы показывает, что количество пожаров, вызванных использованием неисправных или поврежденных отопительных приборов, растет. Также поступают звонки о пожарах, возникших из-за неосторожных действий.

Чтобы предотвратить трагические пожары, Государственная пожарно-спасательная служба призывает каждого жителя быть осторожным с собой и имеющимися у него устройствами, а также использовать их в соответствии с инструкциями производителя. Важно установить в доме дымовой извещатель и регулярно проверять его, чтобы в случае аварии он подал сигнал о задымлении и позволил людям эвакуироваться.

ФОТО Госполиции